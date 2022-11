Fravalgt: Tusass satsede på at sælge satellitløsninger til Pituffik

Redaktionen Fredag, 11. november 2022 - 08:40

For to år siden indgik Tusass en aftale om større internetkapacitet på en helt ny satellit, kaldet Greensat, som opsendes i 2023, og som er opkaldt efter Grønland. Den øgede kapacitet skal især komme Nordgrønland og dermed både Pituffik samt Qaanaaq og bygderne Siorapaluk og Savissivik til gode.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den nye satellit sendes op, efter at Tusass har indgået et samarbejde med den spanske satellitgigant Hispasat, som bygger og sender den nye satellit ud i rummet. Det forventes, at den kommer i brug langt ude i rummet og leverer stabilt internet og flatrate til de mest øde steder i landet.

I øjeblikket er det Tusass, der står for at servicere Pituffik på tele og internet via satellit, som ind imellem giver nogle udfordringer med det øgede forbrug og for lidt kapacitet på satelitten. Derfor den nye satsning i 2023 med ny satellit. Og Tusass håbede, at Thule Air Base også ville blive kunde på den nye satellit, som vil give meget bedre løsninger, end Tusass kan i dag med den nuværende satellitforbindelse.

Fremtidigt satellitprogram

Tusass har et klart fremtidigt satellitprogram men understreger, at det tager lang tid at etablere satellitkapacitet under ekstreme øde arktiske forhold. Greensat satellitløsningen giver væsentlige forbedringer i kundernes forbindelser, men betyder samtidig, at jordstationer skal bygges i alle satellitbosteder, oplyser Tusass.

Tusass ville derfor gerne etablere en ny jordstation og sikre bedre satellitforbindelser til Thule Air Base (Pituffik). Derfor har Tusass sendt et tilbud og er kommet med løsningsforslag til den fremtidige telekommunikation for Thulebasen.

Sermitsiaq har spurgt om dette, og Tusass’ CEO Kristian Reinert Davidsen svarer således:

– Tusass sendte US Space Force et tilbud og forsøgte at komme i dialog med amerikanerne om løsninger. Uden at få en forklaring erfarer vi nu, at US Space Force har valgt en anden leverandør til Thule Air Base, siger Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq. Han kan ikke oplyse, hvem der bliver den nye leverandør.

Læs hele historien i denne uges Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: