MIO: Store forskelle på tabu om seksuelle overgreb

Walter Turnowsky Mandag, 04. marts 2019 - 12:13

Der er særdeles store forskelle på, hvor stærkt tabuet om seksuelle overgreb er forskellige steder i landet. Det er erfaringen hos MIO efter 35 rejser rundt i landet.

- Graden af tabu er meget forskellig, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG.

I sidste uge fortalte politimester Bjørn Tegner Bay, at han er stærkt bekymret over de byer, hvor der er ingen elle blot en enkelt sag om seksuelle overgreb, da det peger i retning af, at der i de byer er et meget stort mørketal.

Og det billlede kan Aviâja Egede Lynge bekræfte. De byer, hvor der er ingen eller få anmeldelser er for de flestes vedkommende også dem, hvor MIO under sine besøg har registreret, at tabuet fortsat er stærkt.

- Vi har udviklet vores metoder, hvor vi inddrager befolkningen. Og der kan vi meget hurtigt mærke, hvor meget tabu der er omkring seksuelle overgreb.

- Det er dog ikke blot mellem de forskellige byer, at det varierer meget, det gælder også bygderne. Vi kan være i en bygd, hvor der tales relativt åbent om problemet og så kan vi sejle to timer og møde et voldsomt tabu.

Flygter fra deres bosted

Aviâja Egede Lynge har mødt eksempler på voksne, der taget fra deres bosted for at modtage behandling for følgerne af det overgreb, de blev udsat for som barn.

- I nogle bosteder er tabuet så voldsomt, så de ikke vender tilbage bagefter, fortæller hun.

Et andet eksempel er en person, der anonymt fortæller Aviâja Egede Lynge om pågældendes viden om seksuelle overgreb. Da MIO indberetter sagen til kommunen, er den pågældende bange for, at det skal komme frem, hvor oplysningerne kommer fra.

- Personen er rædselsslagen for, at man i lokalsamfundet finder ud af, at det er den pågældende. Personen er sikker på, at pågældende så vil blive udstødt. Jeg forsikrer naturligvis om, at personen forbliver anonym.

Indsats skal tilpasses lokale forhold

Graden af tabu hænger i et vist omfang sammen med, hvor meget fokus, der lokalt har været på seksuelle overgreb. Således har MIO oplevet, at det er størst åbenhed de steder, hvor emnet har været mest på dagsordenen.

For Aviâja Egede Lynge betyder de store forskelle, at hun mener, at man bør gentænke indsatsen mod overgreb.

- Hvis vil forebygge seksuelle overgreb må vi tilpasse os de store lokale forskelle, og tilrettelægge vores indsatser ud fra dette. Hvor meget hjælper store nationale kampagner, hvis du er for bange til at fortælle noget? spørger børnetalsmanden.