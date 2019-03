MIO: Sådan kan børnenes nødråb blive hørt

Walter Turnowsky Tirsdag, 12. marts 2019 - 07:30

Nødråb fra børn, der truet med at begå selvmord, børn der er udsat for svigt og ovegreb og børn, der lider under mobning, bliver ofte overhørt af myndighederne. Som vi fortalte i går, fremgår det af en ny rapport fra MIO, som gennemgår de henvendelser som organisationen får.

I rapporten kommer MIO også med en række anbefalinger til, hvad der kan gøres for at rette op på problemerne. Konklusionen er, at lovgivningen langt hen ad vejen er på plads - det handler om at få tingen til at fungere.

Samarbejde og reel inddragelse

Her anbefaler MIO, at de initiativer, der er i gang for at sikre et tættere samarbejde mellem forskelige myndigheder skal styrkes yderligere.

- Reel inddragelse må også sikres længere ud til byerne og bygderne. Politikker, strategier og handlingsplaner skulle blive til gennem en menneskeretlig baseret tilgang, lyder anbefalingen.

Borgerne skal hjælpe til

Samtidig fastslår MIO, at systemet ikke alene kan løse opgaven, men at den enkelte borger også må på banen.

- Planlægningen må derfor forankres lokalt så den enkelte borger og medarbejder kan se sin rolle i opgaveløsningen og at der er klare målbare indikatorer for hvilke fremskridt man ønsker.

LÆS OGSÅ: Når børns nødråb bliver overhørt

Dernæst er kulturen i forvaltningerne et sted, man kan tage fat.

- Myndigheder skal bestræbe sig på at forstå, at de har ansvaret for at loven følges, at borgeren føler sig tryg ved sagsbehandlingen og at sagsbehandlingen er tydelig og ikke passiv.

Efterlyser data

- Det kan ikke undgås at fremhæve manglende ressourcer i forvaltningen som en årsag der må og skal adresseres. Dette blandt andet medarbejdernes kompetencer og den tid de har til at udføre deres opgaver, som må forøges.

Derudover anbefaler MIO, at alle kommuner bør have en klar og kendt anit-mobbe-politik, samt at forholdene på skole- og elevhjem skal forbedres.

Og så skal man se at få styr på, hvad vej det egentlig går med børnenes trivsel.

- Det er nødvendigt løbende at opdatere data inden for de væsentligste områder af børnevelfærd. Det foreslås at man udarbejder en liste over parameter som børnevelfærd som minimum skal måles på.