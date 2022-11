MIO: Børn efterspørger psykisk hjælp

Kassaaluk Kristensen Søndag, 20. november 2022 - 12:58

- Mange børn og unge efterspørgere adgang til psykisk hjælp, men i bestræbelserne på at stille hjælp til rådighed, glemmer voksne at lytte til børn og unges behov og meninger. Det skal vi blive bedre til, påpeger MIO i en pressemeddelelse.

MIO’s påmindelse kommer i anledning af dagen for FN’s dag for Børnekonventionen. Den 20. november 1989 blev FN’s Konvention om Barnets Rettigheder vedtaget. Altså for 33 år siden.

- I dag er det 33 år siden, at Børnekonventionen blev vedtaget, men unges mulighed for medbestemmelse og inddragelse er stadig for lav. Den manglende adgang til psykisk hjælp er et godt eksempel på dette, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge og fortsætter:

- Adskillige undersøgelser understreger, at manglen på psykisk hjælp til børn og unge er enorm, men børn og unge bliver ikke inddraget i at finde løsninger på problemet, siger hun.

MIO har netop i dag modtaget Unicef-prisen for 2022 for sit arbejde.

Lyt til os

I september udgav børnerettighedsinstitutionen en rapport med unges anbefalinger til forebyggelse af selvmord. Rapportens indhold er nu en del af naalakkersuisuts arbejde i national strategi for forebyggelse af selvmord.

- Vi er nødt til at involvere hinanden, involvere samfundet, involvere landet. Man kan ikke hjælpe børn og unge uden at tale med børn og unge. Man er nødt til at involvere dem, udtaler en ung fra projekt Qamani, som er baggrund for MIO’s seneste rapport.

- MIO bifalder, at behovet for mere psykisk hjælp til børn og unge bliver taget alvorlig i den offentlige debat. F.eks. drøfter Inatsisartut i disse dage et forslag om borgerettet adgang til psykisk førstehjælp. MIO hilser denne type forslag velkomne, men påpeger samtidig vigtigheden af ikke at glemme børn og unges meninger, når der fremsættes løsningsforslag, skriver MIO i en pressemeddelelse.

- Omdrejningspunktet for Børnekonventionen er, at alle indsatser for børn og unge skal være til barnets bedste. Det kan vi kun sikre, hvis vi tager børn og unges meninger alvorligt. Hvis forslaget om borgerrettede kurser i psykisk førstehjælp går igennem, så håber jeg virkelig, at kurserne også er tilgængelige for børn og unge, siger Aviâja Egede Lynge.

MIO uddeler MIO-prisen den 28. november i år.