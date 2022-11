MIO modtager Unicef-pris

Kassaaluk Kristensen Søndag, 20. november 2022 - 11:03

Unicef-prisen går i år til børnerettighedsinstitutionen MIO, der modtager hæderen for deres ihærdige arbejde for at sætte børns vilkår på dagsordenen.

Det skriver Unicef i en pressmeddelelse.

Det er Unicef Danmark, der uddeler prisen hvert år til en person, en organisation eller en virksomhed, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for børn i Danmark eller internationalt.

- I 10 år har MIO arbejdet for at udbrede kendskabet til FN’s Børnekonvention i Grønland. Gennem konkrete initiativer og grundige rejserapporter har MIO været med til at sætte ord på børn og unges virkelighed i Grønland på en empatisk og ærlig vis, lyder begrundelsen for overrækkelsen af prisen af Unicef Danmark.

Stolt børnetalsmand

Det er programchef for Unicef i Grønland, Maliina Abelsen, der på vegne af bestyrelsen af Unicef Danmark, der overrækker prisen til børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

- MIO har i den grad været med til at sætte fokus på børns forhold og rettigheder i Grønland. I formår igen og igen at gøre opmærksom på vigtigheden af børns rettigheder og leverer indsatser, der er solide og aktuelle – og som henvender sig til både børn, unge, voksne og institutioner, siger Maliina Abelsen.

Maliina Abelsen roser desuden MIO for at inddrage børn og unge.

Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge er rørt over rosen:

- Det rører mig, at det er en pris fra Unicef, fordi vi arbejder for samme formål. Det er meget overraskende og meget stort. Det er vigtigt, at vi anerkender hinanden, og det viser denne pris, siger hun.

Børns stemme

MIO har igennem årene været på flere rejser og offentliggjort rejserapporter der påpeger, at flere artikler i Børnekonventionen ikke bliver fulgt. Rejserapporterne har skabt røre i samfundet og fået placeret børns vilkår højt oppe i det politiske dagsorden.

- MIO’s arbejde har gjort en konkret forskel for rigtig mange børn og unge i Grønland. I har givet børn og unge en stemme – og I har lært dem, at deres mening er lige så vigtig som de voksnes. Det, synes vi, fortjener at blive hædret, siger forperson i Unicef Danmarks bestyrelse, Jesper Lok.