MIO med valgkampsopråb: Tal med de berørte - ikke om dem

Walter Turnowsky Søndag, 19. maj 2019 - 16:04

Dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder' har igen sat spørgsmålet om vanrøgt, overgreb på børn og selvmord på den politiske dagsorden. Og efter udskrivelsen af folketingsvalget er der ligeledes et emne i valgkampen.

Men lad nu være med at misbruge situationen til politisk mudderkastning, lyder advarslen fra børnetalsmand, Aviâja Egede Lynge, der samtidigt opfordrer til, at man taler med de berørte selv.

LÆS OGSÅ: Lærer: Indberetninger om børn i nød samler fortsat støv

- Det kan gøre rigtig ondt på børn og familie at der tales om deres smerter, uden at blive inddraget og specielt når debatten sker med mudderkastning. De ønsker handling sammen med dem. Sidst men ikke mindst skal vi også huske, at der kan være meget skyld og skam forbundet med emnet, hvilket kan mudderkastning kan forstærke. Jeg opfordrer derfor stærkt til en respektfuld omsorgsfuld debat som har en ydmyg tilgang, siger hun i en pressemeddelelse.

- Kom nu med en national handlingsplan

Samtidigt minder hun både befolkningen og politikere om, at situationen er så alvorlig, at der både skal handles her og nu, men samtidigt tænkes i langsigtede løsninger, der tager fat om ondets rod.

LÆS OGSÅ: Politikere: Ros til Naasunnguaq og Rikke

- Der er børn i hele landet som har akut brug for hjælp her og nu, men der er også brug for en langsigtet indsats. Debatten kan hurtig udelukke den ene fra den anden. Vi skal huske at børnenes uacceptable situation ikke er ny, og desværre kan fornyede debatter give anledning til hurtige lappeløsninger og brandslukninger. Netop derfor har jeg i nu tre år talt for en national handlingsplan. Og den nationale handlingsplan skal ikke kun omhandle socialområdet eller nogle børn. Den skal tage udgangspunkt i de 19 FN-artikler, som landet ikke efterlever, og skal omhandle alle børn i hele landet, lyder udmeldingen fra Aviâja Egede Lynge.