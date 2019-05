Politikere: Ros til Naasunnguaq og Rikke

Walter Turnowsky Torsdag, 09. maj 2019 - 10:23

Der er uforbeholden ros til Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy og Rikke Blegvad fra samtlige partier i byrådet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder' viser hvordan de kæmper mod seksuelle overgreb og omsorgssvigt i Tasiilaq.

- Vi vil gerne give et stort skulderklap til Rikke Blegvad og Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy for at være med til at bryde et at vores lands mest alvorlige tabuer. I viser at seksuelt misbrug ikke er acceptabelt og at selvmord skal bekæmpes, hedder det i en fælles erklæring underskrevet af gruppeformændene Charlotte Ludvigsen (IA), Peter Davidsen (S), Justus Hansen (D) og Michael Rosing (Sam).

- Vi skal alle stå sammen og gøre verden til et bedre sted at leve i, så børn og unge får en tryg opvækst. Kommuneqarfik Sermersooq og vi lokalpolitikere har stor fokus på Tasiilaq. Vi erkender at der har været svigt i sagsbehandlingen, men vi overhører ikke de problemer der er og vi gør alt for at komme med løsninger, lyder løftet fra lokalpolitikerne.

Rystende dokumentar

Også naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen (S) forsikrer, at hun tager situationen yderst alvorligt.

- Det er en rystende dokumentar, og jeg synes, vi skal gøre alt for at undgå, at børn har sådan et liv. Det kan vi ikke være bekendt. Vi har et fælles ansvar for at forbedre vilkårene for vores børn. Hvis tingene skal lykkedes i vores samfund, så er der behov for et fælles løft. Landspolitikerne er ansvarlige for at lave love og rammerne for det sociale arbejde. Kommunerne er ansvarlige for at følge lovene i praksis. Befolkningen har ligeledes et ansvar for at ændre deres adfærd og hjælpe lokalt, lyder det fra Martha Abelsen i en pressemeddelelse.

Hun peger på, at selvom der er sket et fald i antallet af seksuelle overgreb, så er tallet fortsat alt for højt, og både landspolitikere og kommuner har derfor fortsat en stor opgave foran sig. Samtidigt understreger hun, at det kræver en langsigtet og målrettet indsats at løse så tunge og komplekse sociale problemer.

- Hvis vi skal løse sociale udfordringer som i Tasiilaq, så skal vi løfte i flok og samarbejde på tværs af hele systemet. Det er et fælles ansvar at ændre vores samfund. Vi skal være klar til at se vores sociale problemer i øjnene, tage diskussionen, og være klar til at handle. Vi politikere skal handle og stå ved vores ansvar. Det samme skal forældrene og resten af samfundet.

Brug for flere hænder

Gruppeformændene i Kommuneqarfik Sermersooq understreger, at der de seneste 10 år ikke er blevet sagt nej til en eneste bevilling til udsatte børn. Specifikt i Tasiilaq har der været en række tiltag. Således er der nu tilknyttet en fast psykolog, hvilket kommunalpolitikerne håber kan være med til at afhjælpe problemerne med manglende hjælp, som dokumentaren beskriver.

Der er åbnet både et ungdomshus og et misbrugshus.

- Men vi har brug for flere hænder. Vi har brug for at have flere til at gøre en forskel. Vi har investeret massivt i Tasiilaq og mange af resultaterne kan vi først se senere.

- Vi har hele tiden fokus på Tasiilaq og omegn. Vi forsøger hele tiden at komme med nye løsninger. Men vi kan ikke gøre det alene. Alle må ind i kampen og vi lytter gerne til folket, hvis der er nye forslag til løsninger, skriver de fire gruppeformænd.