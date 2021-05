Minister: Det skal være slut med skyhøje mobilpriser

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 10. maj 2021 - 17:46

Det kan være en dyr fornøjelse med et dansk mobilabonnement at ringe hjem til Grønland, fordi teleselskaber tager en ualmindelig høj roamingafgift, der langt overstiger de faktiske omkostninger.

Mens EU har fået gennemtrumfet langt billigere roamingafgifter internt blandt de europæiske lande, står Grønland udenfor, og det har fået Ventres medlem af Grønlandsudvalget Christoffer Aagaard Melson til at inddrage forsyningsminister Dan Jørgensen.

- Det forekommer småligt og hører ingen sted hjemme, at teleselskaberne pålægger samtaler inden for Rigsfællesskabet en roaming-afgift, når samtaler generelt i EU er blevet fritaget, så hvad vil ministeren gøre for at få teleselskaberne til at fritage samtaler mellem Danmark og Grønland for roaming-afgift, spørger Venstre-politikeren den danske minister.

Vil gavne forbrugerne

Dan Jørgensen oplyser i sit svar, at han er i dialog med Departementet for Infrastruktur ”om en afklaring af denne grænsehindring med henblik på at finde mulige løsninger, som vil være til gavn for forbrugerne i Rigsfællesskabet samtidig med, at teleselskaberne i Danmark og Grønland kan få dækket deres effektivt afholdte omkostninger ved levering af roamingtjenester”.

Tele-Posts administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at det ikke kan være Tele-Posts takster, der er årsag til de høje prisr.

- Vi søger aktivt i forhandlinger at påvirke udenlandske teleselskabers priser til Grønland i nedadgående retning – ikke helt ned til EU-priser, men til et niveau, som står i rimeligt forhold til operatørens reelle omkostninger plus en rimelig fortjeneste, oplyser direktøren.

For taleopkald til Grønland har Tele-Post siden 1. januar 2017 haft en generel pris på ca. 22,4 øre pr. minut til såvel mobil- som fastnet.

Aaja: Levn fra fortiden

-Tele-Posts takster og operatørens øvrige omkostninger udgør således ingen større forhindring i forhold til, at danske teleoperatører med høje minuttakster kunne vælge at reducere deres abonnementspriser markant for opkald til Grønland, understreger Kristian Reinert Davidsen, der endnu ikke er blevet inddraget i spørgsmålet af Departementet for Infrastruktur.

IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz Larsen glæder sig over Dan Jørgensens initiativ.

- Det må være et levn fra fortiden, at flere danske tjenester stadig opkræver så absurd høje minutpriser, f.eks. helt op mod 10 kr. i minuttet for et opkald til Grønland fra Danmark, når deres opkrævning fra Tele-Post kan tælles i øre. Det er en grænsehindring som tilsyneladende skabes af selskaberne, og jeg er glad for den danske teleminister har meldt ud, at han vil kigge på løsninger, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

Afviser EU-løsning

Tele-direktøren understreger dog, at det ikke er en løsning på problematikken, at Grønland skal tilslutte sig EU's roamingregler.

- Vi ønsker ikke at tilslutte os EU-roamingreglerne, da regningen ville ende hos vores grønlandske abonnenter, hvis udenlandske teleselskaber og deres kunder skulle tilbydes priser, der er fastsat i Bruxelles, uden hensyntagen til de reelle omkostninger ved at drive og udvikle et mobilnetværk i Grønland, lyder forklaringen fra Kristian Reinert Davidsen.