Venstre: Det skal være billigere at ringe til Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 09. april 2021 - 17:00

- Det forekommer småligt og hører ingen steder hjemme, at teleselskaberne pålægger samtaler inden for Rigsfællesskabet en roaming-afgift, lyder det fra Venstres Christoffer Aagaard Melson, der nu via Grønlandsudvalget har afkrævet forsyningsminister Dan Jørgensen et svar.

Fritagelse i EU

Venstre-politikeren begrunder sit spørgsmål med, at ”samtaler generelt i EU er blevet fritaget” for roaming-afgifter.

- Hvad vil ministeren gøre for at få teleselskaberne til at fritage samtaler mellem Danmark og Grønland for roaming-afgift, spørger Christoffer Aagaard Melson.

Et dansk Telia-abonnement understøtter Venstre-politikerens påstand om, at det er dyrt at kommunikere med Grønland. Seks minutter og 30 sekunders taletid til Grønland udløste således en ekstraregning på 61,23 kroner. Abonnementet koster 249 kroner og indkluderer fri tale og sms samt et stort data-forbrug.