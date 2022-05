Minister undviger på spørgsmål om erstatning

Thomas Munk Veirum Mandag, 02. maj 2022 - 09:28

Sagen om juridisk faderløse i Grønland debatteres igen. For nylig har advokat Mads Pramming meddelt, at han arbejder på en sag mod staten, for at juridisk faderløse kan få en undskyldning og erstatning, fordi han vurderer, at deres menneskerettigheder er blevet krænket.

I Folketinget har medlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) også spurgt ind til de juridisk faderløse. Politikeren vil blandt andet vide, hvad regeringens holdning er til at kompensere juridisk faderløse for "dokumenterbare økonomiske tab ved tabt arveret".

Spørgsmålet har baggrund i, at der i 2014 trådte en ny lov i kraft, hvor juridisk faderløse fik rettigheder til blandt andet arv fra deres fædre, men loven gav ikke kompensation til de juridisk faderløse, hvis fædre allerede var døde og dødsboet afsluttet.

- Inatsisartut betingede sig ikke kompensation

Social- og ældreminister Astrid Krag (Soc.) undviger at svare på, hvad hendes og regeringens holdning er til spørgsmålet, da hun i stedet henviser til tidligere regerings holdning.. Hun gør desuden opmærksom på, at kompensation heller ikke var et krav fra Inatsisartut:

- I forbindelse med lovændringen (fra 2014, red.) var det regeringens holdning, at der ikke var grundlag for en kompensationsordning, og det bemærkes i øvrigt, at Inatsisartuts tilslutning til lovforslaget ikke var betinget af en erstatnings- eller kompensationsordning, skriver Astrid Krag i svaret.

Aaja Chemnitz Larsen vil desuden vide, hvordan det går med en evaluering af lovændringen fra 2014. Det har dog vist sig svært at skaffe oplysninger til brug for evaluering, lyder det fra ministeren.

Manglende elektronisk sagsbehandling giver problemer

- Ministeriet har (..) forsøgt at indhente oplysninger om bl.a. antallet af sager ved retterne i Grønland samt udfaldet af disse, men det har desværre vist sig vanskeligt at få sagerne nærmere belyst, bl.a. på grund af manglende elektronisk sagsbehandling. Ministeriet vil drøfte spørgsmålet om statistiske oplysninger med Justitsministeriet for at klarlægge rammerne for en eventuel evaluering, skriver ministeren.

Astrid Krag oplyser videre, at der i perioden 2018-2023 er afsat i alt 4,7 mio. kr. til yderligere indsatser til juridisk faderløse. Indsatsen består af diverse informationsindsatser, et tilbud om juridisk bistand og et behandlingstilbud.

Selvstyret har tidligere på året oplyst, at i alt 50 juridisk faderløse er blevet henvist til juridisk bistand, psykoterapeutisk behandling eller begge dele.