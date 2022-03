Minister ser gerne Erfalasorput til OL

Thomas Munk Veirum Fredag, 04. marts 2022 - 14:09

Der var ikke skyggen af det grønlandske flag, Erfalasorput, ved det nyligt overståede vinter-OL på trods af at grønlandske Ukaleq Slettemark deltog ved legene.

Selvom atleter fra Grønland kan deltage, så sker det nemlig under dansk flag i OL-sammenhæng, da den Internationale Olympiske Komite (IOC) kun optager lande, der er anerkendt som selvstændig nationer under FN.

Den problemstilling har de to grønlandske medlemmer af Folketinget Aki-Matilda Høegh-Dam (S) og Aaja Chemnitz Larsen (IA), stillet skarpt på med flere spørgsmål til den danske kulturminister.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (Soc.) skriver i sit svar, at den danske regering bakker op om, at Erfalasorput skal kunne vises frem ved OL:

Klar støtte til grønlandsk optagelse

- Jeg mener helt klart, at Grønland såvel som Færøerne burde kunne anvende deres egne flag til de Olympiske og Paralympiske Lege. Det er et synspunkt, som Danmarks Idrætsforbund (DIF), der er Olympisk Komité i Danmark, deler, skriver ministeren.

Ministeren skriver dog videre, at så vidt hun ved, har IOC ikke planer om at ændre reglerne for optagelse. Ministeren vil dog gerne hjælpe arbejdet på vej:

- Regeringen tilkendegiver dog fortsat sin klare støtte til, at Grønlands Idrætsforbund opnår optagelse i IOC. I den forbindelse vil jeg gerne bistå i det videre arbejde. Hvis der eksempelvis er et ønske om at undersøge muligheden for et møde mellem IOC og de grønlandske parter, vil jeg gerne hjælpe, lyder det i svaret fra Ane Halsboe-Jørgensen.

Vigtigt at grønlandsk kultur vises frem

I forbindelse med vinterlegene udtalte Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG, at det blandt andet er vigtigt med det grønlandske flag ved legene, fordi grønlandsk kultur på den måde kan vises frem:

- Når man kigger på OL, er der mange unge mennesker, der mødes, og det skaber respekt og venskaber på tværs af landegrænser. Vi har vores eget sprog, kultur og flag - så er det også oplagt vi får lov at sprede kultur og respekt på tværs af grænser, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam.