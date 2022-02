Politiker: Erfalasorput bør vises ved OL

Thomas Munk Veirum Mandag, 14. februar 2022 - 10:45

Under det igangværende vinter-OL har Grønland været repræsenteret ved skiskytten Ukaleq Slettemark, men på papiret har skiskytten løbet for Danmark.

Grønland er nemlig ikke anerkendt som selvstændig sportsnation af Den Internationale Olympiske Komité.

Folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) har op til vinter-OL sendt spørgsmål til den danske kulturminister om emnet, fordi hun gerne vil have en debat i gang med henblik på, at Erfalasorput på et tidspunkt kan vises frem ved de Olympiske Lege:

- Det er relevant, at vi lige snakker om det i Kongeriget, og derfor prøver jeg at få en samtale igang om det med kulturministeren.

- Vi er jo anerkendt som folk

Aki-Matilda Høegh-Dams spørgsmål til ministeren: Er ministeren enig i, at det bør være muligt at anvende det grønlandske flag ved de olympiske lege eller tilsvarende store idrætsbegivenheder, når idrætsudøvere fra Grønland deltager? Vil kulturministeren undersøge, hvad der skal til for, at det bliver muligt at markere grønlandsk deltagelse ved OL etc. med, at det grønlandske flag indgår ved siden af de øvrige deltagerlandes flag? Kilde: Folketinger.dk

- Ukaleq Slettemark kan ikke bruge det grønlandske flag, fordi vi ikke er en selvstændig nation. Men vi sidder i en unik situation i Grønland. Vi er jo anerkendt som et folk, der ikke er dansk, og der er flere specielle ting, der gør sig gældende her, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG.

Hun vurderer, at sagen er op til forhandling, og derfor synes hun, det er vigtigt at høre kulturministeren.

Ifølge politikerne er det vigtig, at grønlandsk kultur kan vises frem ved legene:

- Når man kigger på OL, er der mange unge mennesker, der mødes, og det skaber respekt og venskaber på tværs af landegrænser. Vi har vores eget sprog, kultur og flag - så er det også oplagt vi får lov at sprede kultur og respekt på tværs af grænser, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Det kan dog have lange udsigter med et grønlandsk flag ved de olympiske lege, vurderer Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natorp, overfor Ritzau:

- Som tommelfingerregel skal et land være selvstændigt medlem af FN for at blive optaget i IOC - med enkelte undtagelser, som eksempelvis Taiwan. IOC er ret stålsat i det spørgsmål, forklarer Natorp til Ritzau.

Bakker op om Grønland og Færøerne

Ifølge formanden bakker Danmark helhjertet op om, at både Færøerne og Grønlands ambition om at få en selvstændig olympisk komité, men det er en kompliceret kamp, lyder vurderingen:

- Der er mange storpolitiske spørgsmål i det, fordi det kan åbne for, at andre stater også vil repræsenteres individuelt i OL-sammenhæng, siger Hans Natorp.

Ifølge Ritzau giver IOC's regler kun lov til at flage for den nation, atleterne stiller op for. Derfor er Ukaleq Slettemarks VM-pandebånd med det grønlandske flag i midten forbudt på løjperne i Beijing.

Chemnitz Larsen stiller også spørgsmål

Også det andet grønlandske medlem af folketinget, Aaja Chemnitz Larsen (IA), har spurgt ind til problemet.

Hun vil vide, hvad ministerens holdning er til, at der arbejdes for en grønlandsk idrætskomité for deltagelse ved internationale idrætsbegivenheder, som f.eks. OL og VM, og at Grønland dermed kan deltage i disse under grønlandsk flag som repræsentant for Grønland.

- Vil ministeren støtte op om et initiativ for at nedsætte en sådan komité, spørger hun.

Den danske kulturminister har endnu ikke besvaret spørgsmålene fra Aki-Matilda Høegh-Dam og Aaja Chemnitz Larsen.