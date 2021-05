Minister erkender arbejdet er trukket ud

Merete Lindstrøm Fredag, 07. maj 2021 - 13:07

Det er ikke godt nok at ikke biologiske forældre i et homoseksuelt ægteskab/parforhold ingen rettigheder har når der kommer børn i familien. Det kan de fleste politikere blive enige om.

Men bureaukrati og admninistration har i flere år forsinket opdatering af lovgivningen i Grønland. Det falder folketingsmedlem for IA Aaja Chemnitz Larsen for brystet og derfor har hun stillet spørgsmål til socialminister Astrid Krag, om det er rimeligt.

I et svar på spørgsmålet skriver Astrid Krag, at det er vigtigt for borgerne i Grønland og Danmark, at de familieretlige rammer i de to dele af riget er så ens som muligt.

- Der arbejdes derfor løbende på ajourføring af den familieretlige lovgivning for Grønland, skriver Astrid Krag.

Skal ikke syltes mere

Aaja Chemnitz Larsen har i et tidligere svar fået at vide, at arbejdet med at opdatere den grønlandske lovgivning er indstillet, grundet en opdatering af den gældende danske lovgivning.

Hun understreger overfor Sermitsiaq.AG, at hun vil holde ministeren fast i prioritering af sagen.

- Vi vil fortsat følge sagen og sikre, at der ikke sker unødvendige forsinkelser. Der er manglende ligestilling på området, og det er en prioritet for os, at det ikke bliver syltet mere end det har været i forvejen, siger hun.

Arbejdet startede i 2016 og grundet forsinkelser og udskydelser forventer Aaja Chemnitz Larsen ikke, det er færdigt før i 2023. Astrid Krag erkender, at arbejdet har haft en hård fødsel.

- Jeg er enig i, at ajourføringen i forhold til reglerne om faderskab og medmoderskab har været længe undervejs. Det skyldes blandt andet, at vi i nogen tid har overvejet mulighederne for at smidiggøre reglerne om registrering af medmoderskab, skriver Astrid Krag.

Forældreskab skal ske ved fødslen

Overvejelserne er mundet ud i publikationen ”Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTIpersoner”, som blandt andet indeholder forslag om, at medmoderskab ligesom faderskab skal registreres automatisk ved fødslen.

Det vil indebære, at kravet om deltagelse af en sundhedsperson som betingelse for fastslåelse af medmoderskab afskaffes.

- Jeg forventer at fremsætte lovforslag herom i begyndelsen af næste folketingssamling (som begynder til oktober red.) Sideløbende hermed forberedes den lovpakke, der er nødvendig for ikraftsættelsen for Grønland af reglerne om faderskab og medmoderskab, lyder det fra Astrid Krag.