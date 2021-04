Årelange forberedelser af regler om medmoderskab er indstillet

I et svar på GRU spørgsmål nr. 48 fra 25 april 2018 meddeler det daværende Børne og Socialministerie at børneloven ikke er sat i kraft for Grønland, men at som led i ajourføringen af den familieretslige lovgivning for Grønland var Børne og socialministeriet ved at forberede ikraftsættelsen af loven, herunder dens regler om medmoderskab og faderskab. Undertegnede spørger hæftede sig også ved formuleringen ”fokus på at færdiggøre sagen hurtigst muligt”. Desværre kan vi i dag, tre år senere, og fem år efter vedtagelsen af familieretspakken i 2016, konstatere at reglerne ikke er ajourført, og at arbejdet tilmed er indstillet, indtil at man gennemfører opdateringen de gældende danske regler. Mener ministeren at det er rimeligt at der i dag er LGBT+ familier i Grønland, hvor forældre ikke har retten til at påberåbe sig medmoderskab, samt at denne ret nu afhænger af, at reglerne på området lykkedes med at blive opdateret i Danmark?