Mineselskab har milliongæld til Selvstyret

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 11. september 2019 - 07:51

Det omstridte mineselskab Greenland Minerals, der netop har tabt en klagesag til Naalakkersuisut, har undladt at betale sine regninger til det offentlige.

I den seneste tid var restancerne i forbindelse med refusion af myndighedsbehandlingen i forbindelse med en ansøgning om ibrugtagning af minedriften ved Kvanefjeld løbet op i 1,4 millioner kroner.

Naalakkersuisut skulle i den forbindelse beslutte, om man ville indstille den videre sagsbehandling af GML’s ansøgning. Selvstyret fandt ud af, at man ikke havde hjemmel i loven til at indstille arbejdet.

Inkasso-trussel

Derfor besluttede man, at selskabet fik en frist på 14 dage til at betale regningerne, ellers ville sagen blive sendt til inkasso hos Skattestyrelsen, og hvis pengene ikke kom ind ad den vej, ville selskabet risikere en konkursbegæring.

Selvstyret har siden den 29. august fået udbetalt 400.000 kroner, men selskabet har stillet spørgsmålstegn ved rigtigheden af det resterende beløb på en million kroner.

- Selskabet har fået besked på, at de skal betale restbeløbet på en million kroner, hvis de vil undgå at blive sendt til inkasso. De kan bagefter klage og eventuelt få medhold og pengene tilbagebetalt. Sådan er sagsgangen, fastslår departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm, råstofdepartementet, over for Sermitsiaq.AG.

Stort beløb

Departementschefen noterer sig med tilfredshed, at selskabet har vist, at de er villige til at betale, men det er første gang, at Selvstyret oplever et skyldigt beløb fra et mineselskab i den størrelsesorden.