Mineselskab melder om lovende guld-boringer

Thomas Munk Veirum Torsdag, 07. april 2022 - 11:45

Det canadiske mineselskab AEX Gold har i 2021 fortsat sin efterforskning efter guld i Nalunaq i Sydgrønland.

2021 har budt på de mest succesfulde boringer hidtil, skriver selskabet i en pressemeddelelse:

- Den højeste værdi er på 139 g guld pr. ton sten, mens den gennemsnitlige kvalitet for en underjordisk mine ligger på 4-6 g/t.

- Efterforskningsboringerne fandt sted i Nalunaq-området i Sydgrønland, og boreprogrammet omfattede 51 borehuller. 27 af borehullerne har således krydset guld – et resultat, der langt overgår virksomhedens forventninger, skriver selskabet.

Om AEX Gold AEX blev grundlagt i 2017 med det formål at lokalisere højkvalitetsguldforekomster i Grønland. Selskabet ejer i øjeblikket efterforsknings- og udnyttelseslicenser for guld og andre strategiske mineraler i Sydgrønland. Det primære AEX-aktiv er den tidligere Nalunaq-guldmine, som AEX er i gang med at ombygge. Kilde: AEX Gold

Selskabets direktør udtaler, at resultaterne er meget tilfredsstillende, og at selskabet ved hjælp af en bestemt metode har fundet tegn på yderligere guld-ressourcer:

- Vores succesrate med at krydse hovedåren fortsætter med at stige, og nu har vi bekræftet eksistensen af ​​en hel ny højkvalitetszone. Bekræftelsen af ​​selskabets strukturelle model(en bestemt måde at søge efter guld, red.) åbner mulighed for yderligere ressourcefund i Nalunaq.

- Vi ser frem til at levere vore regionale efterforskningsresultater fra 2021 i løbet af de næste par måneder og dermed kunne give markedet vores arbejdsplan for 2022, udtaler Eldur Ólafsson, CEO for AEX.

Blandt investorerne i AEX Gold er blandt andre Selvstyret via Greenland Venture, Vækstfonden og pensionskassen SISA.