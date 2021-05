Tele-Post direktør får post i mineselskab

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 17. maj 2021 - 08:05

For to år siden blev Line Frederiksen forfremmet fra regnskabschef til økonomidirektør i Tele-Post, og her to år efter kan hun med stor sandsynlighed udvide sit cv med en bestyrelsestitel.

Det canadiske mineselskab AEX Gold meddeler i en pressemeddelelse, at Line Frederiksen indstilles til en bestyrelsespost på den kommende ordinære generalforsamling den 9. juni.

AEX Gold er det selskab, der er operatør for Nalunaq A/S, som har retten til at udvinde guld ved Nalunaq samt retten til at efterforske guld i områder som dækker mere end 3000 kvadratkilometer i Sydgrønland.

Stor kapitalindsprøjtning

Det lykkedes for mineselskabet for knap et år siden at lave en kapitalforhøjelse på 357 millioner kroner. Vækstfonden og Greenland Venture er medinvestorer i mineselskabet.

Line Frederiksen er uddannet HD i regnskab og økonomistyring samt Cand.merc.ibe (International Business Economics), og valgte at vende hjem til Grønland umiddelbart efter endt uddannelse i 2007, fremgår det af Tele-Posts hjemmeside i forbindelse med udnævnelsen, hvor det samtidig blev oplyst, at Steen Montgomery-Andersen efter 14 år stoppede som økonomidirektør.