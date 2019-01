Mineprojekt er i fare for at falde til jorden

redaktionen Lørdag, 19. januar 2019 - 12:05

Australske Ironbark jagter fortsat investorer til at bygge en zinkmine og en lufthavn til 550 millioner amerikanske dollars eller 3,6 milliarder kroner ved Citronen Fjord, skriver Sermitsiaq.

Men projektet er i fare for at blive forsinket eller i værste fald lukket i tilfælde af, at investorerne bliver væk.

Det er konsekvensen, hvis der ikke findes en løsning på det indrejseforbud for rejsende fra den norske øgruppe Svalbard til Station Nord i Nordgrønland, som politiet nu håndhæver.

Det erkender ledelsen for Ironbark, der har hjemme i hovedbyen Perth i den australske mineregion Western Australia.

Vil ikke være rentabelt, hvis...

Efter at have brugt op mod 50 millioner australske dollars eller godt 230 millioner kroner på blandt andet geologiske undersøgelser og de nødvendige tilladelser fra selvstyret til at bygge og åbne minen ved Citronen Fjorden nord for Station Nord er selskabet presset som aldrig før.

- Politiet har givet os besked om at stoppe flyvningerne fra Svalbard Lufthavn, fordi de er ulovlige. Opretholdes indrejseforbuddet til Station Nord, vil det i værste fald betyde, at det ikke er rentabelt at starte minedrift, siger Ironbarks danske logistikchef Henrik Laursen.

