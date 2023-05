Med mindre navneændring er Inussuk klar til at komme i gang på Pituffik

Merete Lindstrøm Onsdag, 03. maj 2023 - 11:55

I januar kunne selskabet Inuksuk A/S fejre, at servicekontrakten på Pituffik Space Base var landet i deres skød.

Inuksuk er ejet af majoritetspartner Permagreen Grønland A/S med 51% og minoritetspartner Vectrus Services Greenland APS med 49%. (som er ejet af det amerikanske selskab Vectrus Inc.)

Selskabet skal stå for at servicere basen lige fra sundhedsydelser til drift af bowlinghal, autoværksteder og terminal håndtering.

- Nu skal vi dygtiggøre os på de opgaver, der ligger. Der er ingen tvivl om, at vores læringskurve bliver meget stejl de første år, siger direktør for Inuksuk og Permagreen, Jeppe Bloch Steffensen, til Sermitsiaq.AG.

Men først skal navnet lige rettes. Inuksuk er nemlig den canadiske inuit måde at skrive ´varde´ på, mens den grønlandske måde staves Inussuk. Det er et spørgsmål om formalia i CVR-registret, før det er på plads, fortæller direktøren.

Tre medarbejdere i Nuuk og flere lokale på basen

Opgaver i servicekontrakten omfatter: Sundhedsydelser, Site management (projektdirektør, logistikchef, produktionskontrol, orsyningsindkøb og lager, brændstofstyring, køretøjsvedligeholdelse, amerikansk logistik, civilingeniør, brandvæsen og tekniske tjenester, Serviceledelse (fødevareservice, boligadministration, aktiviteter), Luftdrift (luftterminal/drift, Transport/Taxa), ikke-sikker kommunikation, CE/UFM-styring (UFM mekanisk, UFM-kraftværk, UFM-elektrisk, transportbelægning og grunde).

Efter planen skal der i begyndelsen sidde tre medarbejdere på Permagreens adresse i Nuuk og håndtere Pituffik-kontrakten for Inussuk i samarbejde med en del af medarbejderne fra Permagreen. Den første medarbejder er på plads og klar til at tage fat fra begyndelsen af maj.

Det er Michelle Kielmann Jarl, der skal sidde med ansvaret som næstkommanderende under direktøren i Inussuk.

Planen er, at de omkring 20 procent lokale medarbejdere, der er på på Pituffik Space Base, skal hæves væsentligt, og det betyder, at de nye medarbejdere i Inussuk får travlt med at planlægge rekruttering, charmeoffensiv og uddannelsestiltag for at nå i mål.

- Der skal lægges en strategi for, hvordan vi bliver mere synlige for potentielle medarbejdere ved hjælp af kampagner for eksempel på de sociale medier. Der skal laves planer for uddannelser og så skal vi have kommunikeret Inussuks vision og værdier om at være en god arbejdsgiver, som tilbyder trygge arbejdspladser på Pituffik.

Foreløbigt slut på konflik

Rammeaftalen, som ligger til grund for serviceaftalen, lyder på 28 milliarder kroner over 12 år, men det har flere gange været fremme, at USA planlægger en omfattende modernisering og opgradering af Pituffik, som i givet fald kan udvide leveringen af serviceydelser betragteligt. Det kan Jeppe Bloch Steffensen dog hverken be- eller afkræfte for nuværende.

- Med det vi har budt på og driver i dag, så skal vi ikke være mange flere medarbejdere måske med nogle mindre udsving i perioder.

Når Inussuk overtager servicekontrakten til oktober, sker det efter mange års konflikter om kontrakten, som i 2014 overgik til det amerikanske selskab Vectrus Services til stor fortrydelse for både den danske og den grønlandske regering.

En storpolitisk konflikt har udspillet sig siden da, frem til 2020, hvor Naalakkersuisut landede en rammeaftale med amerikanerne som banede vej for at kontrakten skulle tilbage på grønlandske hænder.