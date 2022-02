Militær-forhandlinger giver panderynker

Thomas Munk Veirum Fredag, 11. februar 2022 - 16:00

Statsminister Mette Frederiksen sagde på et pressemøde torsdag, at regeríngen er i tæt dialog med Grønland og Færøerne om forhandlingerne om det nye samarbejde, men at samarbejdet hovedsageligt vil vedrøre Danmark.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) har dog svært ved at forestille sig, at Grønland kan holdes helt uden for:

- Ud fra de oplysninger der kom frem på pressemødet, synes jeg, det er besynderligt, at Grønland og Færøerne ikke påvirkes.

- Jeg har svært ved at se, hvordan man kan indgå en aftale, at Grønland og Færøerne bliver påvirket, men det må tiden vise. Det er meget vigtigt for mig, at Naalakkersuisut bliver inddraget.

- Hvis der kan være en lille flig, der påvirker Grønland, så skal Grønland skal indvies og have det sidste ord, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Savner en udmelding fra Naalakkersuisut

Forhandlingerne vækker også opsigt hos det andet grønlandske medlem af Folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam.

- Det er i hvert fald noget, vi skal følge nøje. fordi der er det med udenrigspolitik, at man ved aldrig hvad vej, det går. Man bliver nødt til at prøve at tænke ti skridt frem, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG.

Hun mener, at Naalakkersuisut bør komme med en tydelig udmelding om Grønlands holdning:

- Jeg savner godt nok, at vi kommer med en samlet udenrigspolitisk holdning fra Grønland til blandt andet Ukraine-krisen. Selvom regeringen benægter, at det er det, det handler om, så er det svært ikke drage paralleller.

- Det er godt, at statsministeren har en tæt dialog med Naalakkersuisut, men det er vigtig, at vi har vores egen politik og ikke bare hæfter os på den danske holdning, siger Siumut-politikeren.

Anbefaler ikke øget amerikanske tilstedeværelse

Aaja Chemnitz Larsen siger, at hun ikke ønsker yderligere militær tilstedeværelse fra USA:

- Jeg anbefaler ikke mere USA-tilstedeværelse. Det står også klart i koalitionsaftalen, at vi ønsker ikke oprustning. Jeg bekymrer mig derudover meget over den oprustning, der er i verden, og at man ikke opruster noget mere diplomatisk i steder for, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Det vækker også panderynker hos Aki-Matilda Høegh-Dam, at de nye forhandlinger mellem Danmark og USA kan få konsekvenser i Arktis:

- Vigtigt med vores egen holdning

- Den russiske ambassadør i Danmark er bekymret, og han advarer om, at samarbejdet vil få konsekvenser for Nordatlanten og Arktis.

- Resten af verden ser det som, at Grønland og Færøerne har samme holdning som statsministeren. Derfor at det vigtigt, at vi har vores egen holdning til det her. Min egen personlige holdning til Ukraine-krisen er, at vi både kan se det fra Natos vinkel om frihed til at vælge for Ukraine, men der skal også være en balance, hvor man overholder aftaler, som blev lavet under den kolde krig, om hvor Nato vil udvide. Det er en balance, man skal prøve at finde, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.