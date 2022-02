Russisk ambassadør: Dansk-amerikansk aftale vil få konsekvenser i Nordatlanten

Ritzau Fredag, 11. februar 2022 - 10:30

Det vækker harme i Rusland, at Danmark og USA vil indlede samtaler om en udbygning af det militære samarbejde mellem de to lande.

Et samarbejde, der kan ende med, at amerikanske soldater bliver udstationeret i Danmark.

Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, har kommenteret nyheden i en mail, som er sendt til Jyllands-Posten og Politiken.

- Åbenlys bekræftelse

Her advarer han om, at samarbejdet vil få konsekvenser for sikkerhedssituationen i Nordatlanten, herunder Østersøen og Arktis.

LÆS OGSÅ: Danmark og USA indleder forhandlinger om et nyt forsvarssamarbejde

Og han ser samtalerne som en bekræftelse af, at amerikanerne og Nato opruster militært.

- Dette er en åbenlys bekræftelse af USA og Natos kurs mod at sikre militær dominans i verden, hedder det i skrivelsen.

Vil forhindre Nato-udvidelse

Russerne hævder netop, at landets massive militære tilstedeværelse i grænseområderne mod Ukraine handler om, at man vil forhindre Nato i at udvide mod øst.

Præsident Putin har derfor forlangt garantier for, at Ukraine aldrig kan optages som medlem af Nato.

Danmark har ikke siden Anden Verdenskrigs afslutning tilladt, at fremmede tropper udstationeres her i fredstid.

/ritzau/