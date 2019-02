MGP: Fællesskab - fra Herning til Katuaq

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 23. februar 2019 - 18:06

Og fællesskab osede det af i Katuaqs store sal, hvor knap 500 var mødt op for at følge Grand Prix-showet på storskærm. Og det var tydeligt, at dette års Grand Prix var helt særligt med Julie og Ninas optræden.

Hver gang de to musikere kom på storskærmen brød jublen ud i Katuaq-salen. Da sangerinderne havde leveret deres nummer første gang var klapsalverne så højlydte, at det overdøvede værtsparret på scenen, så man ikke kunne høre præsentationen af sang nummer 8, der efterfulgte Julie og Nina.

Konkurrence og buffet

Til lejligheden var der arrangeret en konkurrence, hvor man kunne vinde billetter til en koncert med Qarsoq & Asuki og billetter til børnebio.

Efter showet kunne de sultne kaste sig over en spændende buffet.

Ud over den store sal var der også storskærm i lille sal, men her drillede teknikken en del. Den normalt så indesluttede sal var åbnet op til foyeren, så buffeten og de hvide duge på de mange borde signalerede, at det var en helt særlig aften.

Marginalerne var ikke med Julie og Nina, men spændingen var i top til allersidste sekund i det store show, hvor Nina og Julie kom i finalen, men måtte se sig slået af favoritten Leonara.