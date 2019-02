Melodi Grand Prix: Øv - så tæt på sejren

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 23. februar 2019 - 17:58

Sejren blev ikke bragt i hus. Men det var så tæt på, som det næsten overhovedet kunne blive.

Favoritten ´Leonora med sangen "Love Is Forever" vandt og skal dermed repræsentere Danmark til Eurovision Song Contest i Israel.

Blandt de tre finalister tog Julie og Nina andenpladsen med uhyggeligt få stemmer til forskel for den sejrende sang.

Vindersangen blev kåret ud fra stemmer via sms eller en app samt stemmer fra en fagjury, som består af 10 medlemmer.

Fordelingen blev 42 procent til vindersangen, 35 procent til Julie og Ninas sang og 23 procent til sangen “Say my name”.

De seneste ti års vindere:

2019: Leonora: "Love is forever"

2018: Rasmussen: "Higher Ground" (nummer 9 ved Eurovision).

2017: Anja Nissen: "Where I am" (nummer 20 ved Eurovision).

2016: Lighthouse X: "Soldiers of Love" (røg ud af semifinalen ved Eurovision).

2015: Anti Social Media: "The Way You Are" (røg ud af semifinalen ved Eurovision).

2014: Basim: "Cliche Love Song" (nummer 9 ved Eurovision).

2013: Emmelie de Forest: "Only Teardrops" (vandt Eurovision).

2012: Soluna Samay: "Should've Known Better" (nummer 23 ved Eurovision).

2011: A Friend in London: "New Tomorrow" (nummer 5 ved Eurovision).

2010: Chanée & N'evergreen: "In a Moment Like This" (nummer 4 ved Eurovision).