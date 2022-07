Her er de mest læste artikler i juni

Merete Lindstrøm Fredag, 01. juli 2022 - 15:07

Det er historier om mennesker, der har trukket flest af jer læsere til skærmen i juni måned.

Den mest læste artikel er om manden, der døde ombord på atlantflyveren den 22. juni. Det viste sig senere, at manden havde forsøgt at smule narkotika i sin mavesæk, men at emballagen var brudt undervejs, så stofferne havde spredt sig i mandens system og altså endte med at tage livet af ham. Læs eller genlæs også opfølgningen her.

1. Person omkommet på fly mod Grønland

Den næstmest læste artikel handler om præsten Markus E. Olsen, der er blevet suspenderet fra sit virke i Nuuk efter en gudstjeneste på nationaldagen, der ikke faldt i god jord hos biskoppen.

Det er efter den første historie kommet frem, at suspenderingen blandt andet har omhandlet præstens brug af en trommedanser under gudstjenesten uden at have forudgående godkendelse fra menighedsrådet.

Det er fortsat ikke lykkes at få en kommentar om sagen fra biskoppen, men suspenderingen har skabt røre blandt borgere og medlemmer af menighedsrådet har fremsat kritik af beslutningen.

2. Præst i Nuuk suspenderet

Når det kommer til personalesager, så kan arbejdsgiver ikke udtale sig om årsagen til at den ansatte bliver bortvist/fyret/sendt hjem, eller hvis der indgås gensidig aftale om, at arbejdsforholdet skal ophøre. Derfor kan det være svært at dække disse historier for medierne.

Den tredje mest læste artikel i juni måned handler om tidligere stabschef i Kommuneqarfik Sermersooq Alex Nørskov og en aktindsigt i den tidligere stabschefs repræsentationsudgifter. I november måned har Alex Nørskov betalt for en julefrokost med fri bar med kommunens penge, hvor fire af de deltagende personer ikke var ansat i kommunen.

3. Bortvist stabschef inviterede facebookvenner på fri bar