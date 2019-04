Mere målrettede forebyggelser på vej

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 26. april 2019 - 16:18

Den seneste befolkningsundersøgelse viser, at 22 procent af kvinder mellem 15-24-årige har haft selvmordstanker inden for det seneste år. I samme aldersgruppe hos kvinder har 13 procent prøvet at tage deres eget liv i den samme periode.

- Det er chokerende at så mange unge kvinder har haft selvmordstanker og selvmordsforsøg, siger Martha Abelsen.

Hun er dog fortrøstningsfuld, da andelen af personer med selvmordstanker for hele befolkningen er faldet lidt, for ikke at sige minimalt, i forhold til 2014.

Usikkerhed

En af rapportens forfattere, Christina Viskum Lytken Larsen gjorde under præsenteringen af rapporten klart, at der er en vis usikkerhed om, hvorvidt personer med selvmordstanker og selvmordsforsøg er faldet. Grunden til usikkerheden er, at selvmordsraten fortsat er høj og stabil i landet gennem en årrække.

Naalakkersuisut skal til at gå i gang med at lave planen for Inuuneritta III, som skal beskrive de politiske målsætninger og strategier for folkesundheden. Forebyggelse mod selvmord bør have en klar plads i den kommende folkesundhedsprogram Inuuneritta III, mener Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen (S).

Inuuneritta III

Naalakkersuisut har en ”National strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019”, hvor der er iværksat kriseberedsskaber og kurser for at forebygge selvmord i landet. Til trods for det, er tallet ikke faldende. Men personer med selvmordstanker og selvmordsforsøg er faldet med et par pointprocent i forhold til 2014.

Martha Abelsen gør det klart, at tallene for selvmordsforsøg og selvmordstanker indikerer, at der stadig skal handles på det, og at der skal mere fokus på hjælp.

- Vi har allerede ressourcerne, vi behøver ikke hente arbejdskraft udefra. Vi skal planlægge med de gode ressourcer vi allerede har, siger hun.

Hun oplyser til Sermitsiaq.AG, at planlægningen for forebyggelse af selvmord skal ske i tæt samarbejde med kommunerne.