Melder ud: Stadig strammere krav til Royal Greenland

Thomas Munk Veirum Onsdag, 31. januar 2024 - 15:15

Formanden for fiskeribranche-udvalget i Grønlands Erhverv Henrik Leth har kritiseret, at Naalakkersuisut har slækket på kravet om 100 procents indhandlingspligt og reduceret indhandlingspligten til 25 procent på en hellefiskekvote, Royal Greenland er indehaver af:

- Man har i Selvstyret pludselig ændret på betingelserne for hellefiskekvoten uden at informere erhvervet via en høringsproces. Vi har først fået viden om de nye betingelser for Royal Greenland via en aktindsigt, lød det fra Henrik Leth i sidste uge.

Men ændringen burde ikke komme bag på Henrik Leth, lyder det fra Departementet for Fiskeri og Fangst i en pressemeddelelse tirsdag.

Departementet henviser til, at Naalakkersuisut hvert år fastsætter indhandlingspligten for en række havgående fiskerier, og at man eksempelvis for to år siden ændrede Arctic Fisheries ApS indhandlingspligt på torsk fra 50 procent til 25 procent.

Ønske om ensartet indhandlingspligt

Departementet skriver, at indhandlingspligten reguleres, fordi den skal have et andet formål end at skaffe "importeret arbejdskraft jobs" - formentlig en henvisning til, at Royal Greenland har en del asiatisk arbejdskraft beskæftiget på sine fabrikker:

- (..) afsnit 4.2.1.4 i Holdbarheds- og Vækstplan II netop anbefaler, at indhandlingspligten skal være ensartet og have et formål andet end at skaffe importeret arbejdskraft jobs.

- Blandt andet på denne baggrund samt ønsket om at indføre IOK for havgående hellefisk har været baggrund for at ensarte indhandlingspligten på havgående hellefisk for alle selskaber til 25 procent, skriver Departementet for Fiskeri og Fangst.

Departement: Nærmere unfair overfor RG

Departementet går videre med at forklare, at der fortsat stilles strammere krav til Royal Greenland på visse punkter:

- Royal Greenland A/S har dog fortsat fileteringspligt på de indhandlingspligtige kvoter, hvilket ingen af de andre selskaber har. Og krav om indhandling til specifikke anlæg. Så de har stadig strammere krav end andre selskaber. Det er der nok noget unfair ved – overfor Royal Greenland A/S.