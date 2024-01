GE-brancheformand: Selvstyret er unfair

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. januar 2024 - 11:42

For få år siden fik det selvstyreejede selskab Royal Greenland en hellefisk-kvote på 3000 tons med et krav om, at der skulle ske en 100 procents indhandling til fiskefabrikkerne i blandt andet Paamiut og Qasigiannguit. Kravet blev stillet for at sikre beskæftigelse på fiskefabrikkerne til glæde for lokalsamfundene.

Forleden offentliggjorde Naalakkersuisut en lang række kvoter for 2024, og her viser det sig, at Royal Greenland har slækket på kravet om en 100 procents indhandlingspligt og reduceret den til 25 procent, hvilket undrer formanden for fiskeribranche-udvalget i Grønlands Erhverv Henrik Leth.

Pludselig ændring

- Man har i Selvstyret pludselig ændret på betingelserne for hellefiskekvoten uden at informere erhvervet via en høringsproces. Vi har først fået viden om de nye betingelser for Royal Greenland via en aktindsigt, oplyser Henrik Leth.

Han undrer sig over, at beskæftigelsesargumentet pludselig ikke er afgørende længere.

- Ved at ændre på indhandlingspligten er min vurdering, at Royal Greenland kan få en ekstraindtjening i omegnen af 40 millioner kroner, siger brancheudvalgsformanden i GE. Forklaringen er, at det er dyrere for fiskeriselskaberne at lande fiskene lokalt på fabrikkerne i Grønland frem for at sende dem direkte videre til Danmark og herfra ud i verden.

Royal Greenland udfordret

Før jul oplyste Royal Greenlands administrerende direktør Susanne Arfelt Rajamand, at selskabet var udfordret på indtjeningen og ikke kunne leve op til et forventet årsresultat i omegnen af 100 millioner kroner.

- Som det ser ud i dag, hvor året nærmer sig sin afslutning, kæmper vi med at nå et årsresultat, der trods alt er positiv, sagde direktøren den 18. december til Sermitsiaq.AG.

Kritiserer fremgangsmåden

Henrik Leth ved ikke, om forklaringen på at slække på indhandlingspligten skyldes de økonomiske udfordringer, som det selvstyreejede selskab kæmper med.

- Det er imidlertid en kritisabel fremgangsmåde, at Selvstyret ikke spiller med åbne kort. Alle andre fiskeriselskaber er jo også udfordret af et prispres på de internationale markeder. Det virker som en unfair fremgangsmåde, fastslår GE’s brancheudvalgsformand.