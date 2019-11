Medie: USA vil have Danmark og Norge til at tale russerne til ro i Arktis

Walter Turnowsky Fredag, 01. november 2019 - 05:54

Amerikanske embedsmænd ser gode muligheder for, at Kongeriget Danmark og Norge kan arbejde for russisk afspænding i Arktis, skriver Berlingske.

Rusland har på det seneste genåbnet og udvidet militærbaser i Arktis. Forsvarets Efterretningstjeneste noterer sig i den forbindelse, at den øgede militære aktivitet først og fremmest har et forsvarsformål, men at de kan benyttes offensivt. Blandt andet kan russiske kampfly med en optankning nå Thule Air Base.

Martin Lidegaard (Rad) har for nogle uger siden som formand for udenrigspolitisk nævn været på en rejse til USA og har blandet andet mødtes med repræsentanter for forsvarsministeriet, Pentagon og Det Hvide Hus.

Han vurderer, at USA generelt er mere bekymret for de kinesiske forsøg på at få indflydelse i Arktis end for de russiske baser.

- Jeg tror, at amerikanerne et stykke hen ad vejen anerkender russernes forklaring på optrapning af baserne i Nordrusland med Moskvas berettigede interesse for det arktiske område. Hvis Danmark sammen med Norge kan bidrage til at afspænde området, så vil det være en hjælp for amerikanerne. For det ser ud til, at alt handler om Kina, siger Martin Lidegaard (Rad) til Berlingske.

Ifølge Berlingske er USA vil forhindre, at Rusland og Kina danner alliancer, og derfor skal Rusland ind i varmen hos den vestlige alliance igen.