Medie: Sådan ønsker Forsvaret at bruge milliarder i Grønland

Thomas Munk Veirum Søndag, 19. november 2023 - 11:05

Mediet TV2 er kommet i besiddelse af lækkede dokumenter, der viser, hvordan Forsvarets ledelse ønsker at investere de kommende år.

Forsvaret står overfor en stor oprustning, og dokumenterne viser, hvordan Forsvaret planlægger at bruge omkring 100 milliarder kroner de kommende ti år, som et nyt forsvarsforlig dækker.

Nogle af de mange penge ønsker Forsvaret at bruge Grønland, viser TV2's dækning af sagen.

Én af de helt store poster er, at Forsvaret forventer at bruge 560 mio. kr. til etablering af ny landingsbane i Kangerlussuaq i årene 2028 til 2030.

Udbygning af taktisk hovedkvarter

Det har været kendt i mange år, at landingsbanen er nedslidt, og Danmark og Grønland har aftalt, at Forsvaret skal betale for renoveringen, efter at Grønland har valgt at bygge nye internationale landingsbaner i Nuuk og Ilulissat.

LÆS OGSÅ: Medie: Notat anbefaler Forsvarets 30 år gamle skibe at sejle videre i Arktis

En anden stor post er, at efter etableringen af landingsbanen ønsker Forsvaret at bruge 600 mio. kr. til udbygning af hovedkvarteret i Grønland i 2031 til 2033 Ifølge TV2 afslører planerne også, at Søværnet til gengæld skal vente længe på af de stærkt nedslidte inspektionsskibe til Nordatlanten og Grønland.

- Først fra 2031 og de følgende syv år skal der bygges nye arktiske patruljeskibe for godt 7,4 milliarder kroner, skriver TV2.