Medie: Nuuk-præst fritages som præst

Kassaaluk Kristensen Fredag, 12. august 2022 - 11:32

Der er faldet en afgørelse i sagen om suspenderingen af præst Markus E. Olsen.

Det skriver mediet KNR.

- I går aftalte vi faktisk en fratræden, hvor Markus E. Olsen fratræder sin stilling ved udgagen af november. Og han er fritaget for tjeneste i perioden frem til fratrædelsen, siger stiftchef Marianne Hansen Heilmann til KNR.

Sermitsiaq.AG kunne den 24. juni offentliggøre, at præsten Markus E. Olsen er blevet suspenderet efter en gudstjeneste på nationaldagen, den 21. juni.

Trommedans og politisk prædiken

I partshøringen, som Sermitsiaq.AG har fået indblik i står der, at bispeembedet indstiller til fratrædelse af præsten Markus E. Olsen på baggrund af tre episoder, der er sket under gudstjenesten den 21. juni.

Markus E. Olsen skulle ifølge bispekontoret have inddraget uatoriseret trommedans og sang under gudstjenesten, undladt at velsigne Dronning Margrethe og have opfordret inuit til at klare sig selv, hvilket betegnes som politisk.

Hovedpersonen, Markus E. Olsen, ønsker ikke at uddybe afgørelsen til Sermitsiaq.AG. Han har dog givet sin forklaring om sagen tidligere, og sagt at han forventer en fyring.