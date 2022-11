Mattak-mysteriet forbliver en gåde: Nu uddeler RAL fortjenesten

Anders Rytoft Onsdag, 30. november 2022 - 15:01

14 dage er der gået og Royal Arctic Line (RAL) har endnu ikke fundet ejermanden af 118 kilo mattak. Vedkommende forbliver ukendt.

Siden onsdag i sidste uge har RAL fået et par henvendelser fra offentligheden på navngivne personer, som folk mente, kunne være ejer af den store sending.

Det forklarer Kristian Frohn, der er skadechef i RAL.

Han tilføjer:

- Vi har undersøgt systemerne og kan konstatere, at de personer, som er blevet nævnt, ikke er ejere af denne mattak.

Donationer og sponsorat

Skadechefen uddyber, at RAL ligeledes har bedt om at få besøg af Told, som har medbragt hunde og en scanner.

- De har undersøgt, om der har ligget penge eller en stor brun klump hash inde i midten, men det er ikke tilfældet, siger han og forklarer, at det blev gjort for at mane alle rygter i jorden.

RAL har i 14 dage forsøgt finde ejerne uden held. Kristian Frohn oplyser, at RAL vil give ni kilo Mattak til hver af de to plejehjem i Nuuk, forklarer han.

Nanu Børn får glæde af fortjenesten

De resterende 100 kilo bliver solgt til en handlende i byen. Vedkommende vil gerne være anonym, lyder det fra skadechefen.

Mattaken bliver solgt til markedsprisen – det er almindelig mattak, altså ikke den dyreste.

Pengene, der kommer ind for salget, skal bruges på et sponsorat til Nanu Børn, som arbejder for at skabe øget tryghed for børn, der til dagligt lever et udsat og meget sårbart liv.