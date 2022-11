118 kilo mattak savner ejer

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 16. november 2022 - 10:57

Mangler du 118 kilo mattak, så skal du skynde dig og kontakte Royal Arctic Line.

Royal Arctic Line står nemlig med en ordentlig sending af den populære spise mattak, som de ikke kender ejeren af.

Men hvis nogle ud over den rette ejermand skulle få lyst til at forsøge at få fingre i den dyrbare last, så kræver det alligevel, at man har styr på detaljerne.

Info holdes tæt

- Royal Arctic Line har modtaget 118 kg mattak med ukendt ejer. Hvis godset er dit, bedes du fremvise det originale fragtbrev til Claims Afdeling på mail – Du bedes samtidig redegøre for hvorfra, og hvornår godset er sendt, samt hvordan det er emballeret, skriver RAL i en fremlysning.

Royal Arctic Line passer altså på med ikke at oplyse, hvor godset er sendt fra, så de kan være sikre på, at den rette ejermand findes.

Kommunikationsafdelingen oplyser, at godset har savnet sin ejer i et godt stykke tid, og at fremlysningen i første omgang er sket internt i virksomheden.

- Men ingen har kunnet vedkende sig mattak’en, oplyser kommunikationschef Ann-Britta A. Olsvig.