Marthas ønskeliste: Et løft i børne- og ungeområdet

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 03. juli 2019 - 17:17

Martha Abelsen har fremsat sine ønsker i forhold til børne- og ungeområdet til de danske ministre, social- og indenrigsminister Astrid Krag og justitsminister Nick Hækkerup.

LÆS OGSÅ: Martha har afleveret Tasiilaq-ønskeliste

Helt konkret ønsker Naalakkersuisut, at der nedsættes en bred sammensat arbejdsgruppe, bestående af danske og grønlandske relevante personer, hvor de grønlandske kommuner også skal være repræsenteret.

Det oplyser Martha Abelsen i en pressemeddelelse.

Arbejdsgruppen skal arbejde på at finde langsigtede løsninger på området.

Arbejdsgruppen skal komme med en indstilling til, hvordan Danmark på længere sigt kan hjælpe Grønland med at forbedre forholdene for børnene i Tasiilaq og resten af Grønland.

Marthas ønsker

Martha Abelsen understreger, at Selvstyret og kommunerne har igangsat en række initiativer de sidste mange år. Initiativerne er til for at forbedre forholdene for børn og unge i landet.

Men Naalakkersuisoq for Sundhed og Sociale Anliggender har dog flere ønsker i forhold til samarbejdet med de danske ministre for at forbedre forholdene for landets børn.

De andre ønsker er følgende:

Fagpersonale, der kan hjælpe kommunerne med sagsbehandling og sidemandsoplære de kommunale sagsbehandlere.

Fagpersonale som kan indgå i behandlingsarbejdet

Styrket samarbejde med en række institutioner i Danmark så tilbud og behandlingsindsatser styrkes, og der sikres en grønlandsk kapacitets- og kompetenceopbygning .

Indsatser så borgerne oplever, at der handles hurtigt i sager om overgreb på børn, voldtægt og vold eller mistanke herom.

Indførsel af foranstaltningsrammer.

Resocialiserende behandling af krænkere under afsoning samt styrkelse af ofres r etsstilling

- Der har været god dialog med de danske ministre om vores fremtidige samarbejde. Der var enighed om, at vi skal fortsætte det tætte samarbejde mellem vores myndigheder. Begge ministre har udtrykt et ønske om at støtte Grønland fagligt fremadrettet. De danske ministre har taget vores ønsker til efterretning, og der vil være en efterfølgende dialog om hvordan vi finder den bedste løsning for alle, udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområder Martha Abelsen i en pressemeddelelse.

Der vil fortsat være god dialog og samarbejde mellem Naalakkersuisut og de danske myndigheder, lyder det i pressemeddelelsen.