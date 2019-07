Martha har afleveret Tasiilaq-ønskeliste

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. juli 2019 - 16:46

Martha Abelsen fandt det vigtigt at mødes ansigt til ansigt med de to danske kolleger, der for få dage siden blev udnævnt til ministre i den nye socialdemokratiske mindretalsregering.

- Begge ministre har udtrykt et ønske om at støtte Grønland fagligt fremadrettet. Jeg medbragte bl.a. en række konkrete ønsker til, hvad der i første omgang er beho for at løse nogle af de sociale udfordringer, der eksisterer i Tasiilaq og andre steder i Grønland. Disse skal suppleres med mere langsigtede løsninger og indsatser som sikrer den nødvendige genopretning af området, fortæller Martha Abelsen i en pressemeddelelse og hun tilføjer:

Ny dialog

- De danske ministre har taget vores ønsker til efterretning, og der vil være en efterfølgende dialog om hvordan vi finder den bedste løsning for alle.

Sideløbende med denne officielle henvendelse til de danske myndigheder, fortsætter Naalakkersuisut det igangværende samarbejde med danske myndigheder om blandt andet satspuljeinitiativerne.