Martha afviser kritik: Omlægning er ansvarligt

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 16. november 2019 - 09:46

Naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen (S) er uforstående overfor kritikken fra Anna Wangenheim (D), efter demokraternes medlem i Inatsisartut kritiserede naalakkersuisoq for ikke at kende prisen for en omstilling inden for sundhedsvæsenet.

Anna Wangenheim, medlem i Inatsisartut og medlem i Inatsisartuts sundhedsudvalg, kalder det for uansvarligt af naalakkersuisoq, at omstillingens økonomiske effekter ikke er beregnet trods flere møder mellem naalakkersuisoq for sundhed og sundhedsledelsen.

Urimeligt

Martha Abelsen mener, at det er en urimelig bebrejdelse af Anna Wangenheim (D), da hun fremlagde den manglende økonomiske beregning af omstillingen som uansvarligt. Naalakkersuisoq har simpelthen svært ved at se det rimelige i anklagen.

- For det første foretager Sundhedsledelsen disse ændringer for at få mere for pengene – ikke for at forøge udgifterne. Desuden er forbedrede patientforløb og reducerede ventelister svært at gøre op i kroner og ører, men alt i alt skulle disse ændringer ikke betyde større udgifter, skriver Martha Abelsen i en pressemeddelelse.

Martha Abelsen skriver videre, at omstillingen i sundhedsvæsenet er nødvendig, da der er stort pres på sundhedsvæsenet samtidig med, at midlerne er begrænsede. Men omlægningen skal medføre bedre patientforløb og kortere ventetider for patienter, lyder det.

Den hårde prioritering

- Borgerne stiller i disse år større og større krav til, hvad sundhedsvæsenet skal levere i form af service og behandling.

- Desværre må vi erkende, at vi ikke får råd til at tilbyde alle de behandlinger og al den service, som borgerne nu og i fremtiden kommer til at efterspørge. Det gælder faktisk ikke bare i Grønland, men også i andre lande, hvor økonomien ikke strækker til de mange nye og avancerede behandlingstilbud. Derfor er vi politikere tvunget til at prioritere. Det er nødvendigt, skriver Martha Abelsen.

Ingen sammenhæng

Anna Wangenheim pointerede i en tidligere artikel overfor Sermitsiaq.AG, at borgerne har ret til at vide, hvorfor Naalakkersuisut ikke har råd til tandregulering og IVF-behandlinger. Martha Abelsen understreger, at omlægningen af sundhedsvæsenet ikke hænger sammen med tandregulering og IVF-behandlinger, der er stoppet.

Indtil for nylig har der været begrænsede muligheder for tandregulering. Men hvis behandling med tandbøjler skal gælde for hele landet vil det koste 20 millioner kroner årligt. Det samme gælder for IVF-behandlinger, hvor ufrivilligt barnløse selv betalte for ophold og rejse, mens Selvstyret betalte for behandlingen i rigshospitalet. For at undgå forskelsbehandling, vil Selvstyret betale for rejse og ophold, udover behandlingen. Penge, som Selvstyret på nuværende tidspunkt ikke har.

- Familie og Sundhedsudvalget er blevet orienteret om situationen – både angående IVF-behandling og stop for tandbøjletilbuddet – samt om årsagerne hertil. Derfor er jeg uforstående overfor kritikken om, at det politiske niveau ikke er blevet orienteret. Naalakkersuisut har netop villet sikre ansvarlighed ved ikke at tilbyde behandlinger, som ville medføre budgetoverskridelser i Sundhedsvæsenet. Det modsatte, mener jeg, ville være uansvarligt, slutter Martha Abelsen.