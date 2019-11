Anna Wangenheim: Uansvarligt ikke at kende prisen på omstruktureringer

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 08. november 2019 - 18:01

Selvom sundhedsledelsen og departementet for sundhed har holdt flere møder om ændringer og omstillinger inden for sundhedsvæsenet, så er der ikke kommet en beregning på omkostninger på ændringerne.

Dermed er det stadig uvist, hvor meget samfundet skal betale for at gøre sundhedsvæsenet mere sammenhængende og mere samlet.

- Jeg synes, det er uansvarligt at Naalakkersuisoq for sundhed, at økonomiske omkostninger i omstillingen inden for sundhedsvæsenet ikke er beregnet endnu, selvom omstillingen er i gang, siger Anna Wangenheim til Sermitsiaq.AG.

- Skatteborgerne har ret til at vide, eksempelvis hvorfor der pludseligt ikke er råd til tandsundhed for vores børn, hvorfor man ikke længere kan behandle ufrivilligt barnløshed i form af IVF-behandlinger, og vi har på politisk hold ingen jordisk chance for at lave forbedringstiltag, hvis vi ikke bliver orienteret om, hvordan økonomien forvaltes internt i sundhedsvæsenet. Og her oplever vi desværre forståeligt nok, stigende utilfredshed af servicen blandt borgerne, og det gavner ikke tilliden, at vi ikke kan garantere, at de fastsatte midler går til de aftaler vi har indgået, siger hun.

Spørgsmålet

Anna Wangenheim har i sidste måned sendt et paragraf 37 spørgsmål til naalakkersuisoq for sundhed med spørgsmålet om naalakkersuisoq er bekendt med manglende beregninger af omkostninger i forbindelse med den igangværende omstrukturering.

- Det er korrekt, at der ikke er udarbejdet en fuldstændig økonomisk afdækning på projektet. Det kan være vanskeligt at opgøre den økonomiske værdi af bedre patientforløb og effektiviseringen, men formålet er at øge kvaliteten og omfanget af den tilbudte behandling inden for den økonomiske ramme, svarer naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen til spørgsmålet.

Uansvarligt

Demokraternes Anna Wangenheim mener, at det er uansvarligt, at der ikke er sket en økonomisk afdækning på projektet, da økonomien inden for sundhedsområdet ofte er i fokus i offentligheden og blandt politikere.

- Hvis naalakkersuisoq ønsker, at befolkningen skal tage mere ansvar for deres egen helbred, så skal naalakkersuisoq tage mere ansvar selv, og vide præcis, hvad ændringer inden for sundhedsvæsenet skal koste samfundet, siger Anna Wangenheim.

Sundhedskartellets formand, Ken Jensen, har også kritiseret sundhedsledelsen om den manglende omkostningsberegning.

- Situationen spidser til, og det bliver tydeligere, at ledelsen af sundhedsvæsenet virker afkoblet fra situationens alvor. Dette er endnu et eksempel, et andet er, at der skal ske en organisatorisk omstrukturering i sundhedsvæsenet hvor der ikke er beregnet økonomiske konsekvenser, til trods for en skrantende økonomi i sundhedsvæsenet, lyder det i en pressemeddelelse fra sundhedskartellet.

Sundhedsledelsen har i en skrivelse til Sermitsiaq.AG oplyst, at det ikke er enige i kritikken.

- Sundhedsvæsenet har stor fokus på sikring af et økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen samtidig med at fokusere på værdi for patienten og mest mulig sundhed for pengene, lyder det fra styrelseschef i sundhedsledelsen, Malene Marie Nielsen.

Formål med ændringer

Naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen (S), forklarer i sit paragraf 37 svar, at formålet med omstillingen i sundhedsvæsenet er at opnå et mere samlet og sammenhængende sundhedsvæsen i landet.

- Dette skal være med til at synliggøre sundhedsvæsenet struktur yderligere for at skabe gennemsigtighed og tydelighed, hvilket forventes at gavne rekruttering og fastholdelse, lyder det.