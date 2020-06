Martha Abelsen: Vi skal understøtte kommunerne bedre

Merete Lindstrøm Mandag, 15. juni 2020 - 17:52

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender har fået udarbejdet to rapporter om landets døgninstitutioner, som skal udmunde i en tiårsplan for udvikling af området.

- Nu har vi pludselig konkret viden, så vi kan se, hvor der er huller i systemet, og hvad der er brug for. Vi har også fået belyst, hvilke beboergrupper og målgrupper, der er, og hvilke specialtilbud, der er brug for, siger Martha Abelsen.

Et af kritikpunkterne i rapporterne er, at kommunerne overtræder lovgivningen, fordi de ikke kan leve op til regler om administration af sager om anbringelser. Der skal laves både socialfaglige rapporter og handlingsplaner for en anbringelse, og det kniber mange steder, konkluderer den ene rapport.

Martha Abelsen understreger, at der ikke bliver tale om at ændre på lovgivningen.

- Der skal under ingen omstændigheder lempes på regler om socialfaglige undersøgelser og handlingsplaner. Det første, der skal ske fra kommunernes side, er, at de skal have styr på de undersøgelser, og det skal vi understøtte dem i, siger hun.

Taskforce i Socialstyrelsen

De socialfaglige undersøgelser skal blandt andet sikre, at børnene får den hjælp, de har brug for og ikke bare fjernes og sendes i plejefamilie eller på en institution, der ikke er specialiseret til at hjælpe med de konkrete behov, barnet har.

- På sigt kan det være, vi skal have en taskforce af sagsbehandlere i Socialstyrelsen. Så kan kommunerne købe et par medarbejdere til at lave socialfaglige rapporter hos Socialstyrelsen i en periode for at få bragt bunkerne med administration ned, siger Martha Abelsen.

En af de kommuner, der har problemer med at følge med, er Qeqertalik, hvor Ane Hansen er borgmester. Hun har tidligere udtalt, at kommunen ikke behøver hjælp fra Danmark, som de ellers er blevet tilbudt, men det viser sig, at kommunen ligesom andre kommuner ikke har styr på det administrative arbejde.

-Vi har haft en del snak med dem om det. Vi har jo opfordret til, at de skal komme med ønsker om, hvilken hjælp de har brug for. De vil helst ikke have noget fra Danmark, men de vil gerne have hjælpe fra Socialstyrelsen, og de har været glade for den hjælp, de har fået her fra, siger Martha Abelsen.

Hver kommune for sig

Hun understreger, at Selvstyret ikke ønsker at køre medarbejderne over med hjælp. Der skal hjælpes på det niveau, der er i de forskellige kommuner og sættes ind med sidemandsoplæring, så det faste personale bliver opkvalificeret til at klare opgaverne.

- På sigt håber jeg, at vi får uddannet mere specialiseret personale, og at vi bliver bedre til at understøtte den hele familie, så vi ikke skal fjerne så mange børn. Der synes jeg, kommunerne har en opgave med at understøtte en familie frem for at fjerne børnene, og det vil vi gerne understøtte fra centralt hold, siger hun.