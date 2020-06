Martha Abelsen: Vi skal huske at tale med børnene

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 01. juni 2020 - 11:35

Det er hele samfundets ansvar, at sikre alle børn i Grønland en god og tryg barndom. Det mener Martha Abelsen, der ønsker at sætte fokus på godt børneliv i dagens anledning, 1. juni.

Nakuusa har i samarbejde med børnealliancen iværksat et online initiativ, hvor børn over hele landet kan indsende en hilsen på det sociale medier. Naalakkersuisoq for sociale anliggender mener, at initiativet skaber en god fællesskabsfølelse.

- Jeg er glad for, at Nakuusa og Børnealliancen på børnenes dag sætter fokus på fællesskabet mellem børn. Ikke mindst er jeg glad for, at de inddrager børnene til selv at fortælle om deres liv. Vi skal huske at tale med børnene, og ikke kun om dem, udtaler Martha Abelsen i en pressemeddelelse.

Børn og ungesager

Naalakkersuisoq for sociale anliggender og familier understreger, at naalakkersuisuts opmærksomhed altid er hos børnenes levevilkår.

- I dag har mange børn udfordringer, hvor de ikke lever et trygt liv, som vi alle ønsker for dem. Dette skal der gøres op med, lyder det.

Hun nævner Naalakkersuisuts nationale handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn, der løber til 2030. Samtidig skal anbefalinger fra det grønlandsk-danske samarbejde præsenteres i løbet af sommeren 2020:

- Det har ligget mig på sinde, at anbefalingerne fra dette samarbejde og initiativerne i handlingsplanen hænger sammen og kan understøtte hinanden. På den måde sikres helhedsorienterede løsninger, som skal gøre en positiv forskel for børn og unge både på kort, mellemlang og lang sigt, siger naalakkersuisoq for sociale anliggender og familier og fortsætter:

- Men det er også vigtigt at understrege, at hvis vi skal sikre alle børn en god barndom, skal vi som samfund løfte det fælles ansvar. Vi skal alle tage vores ansvar alvorligt, udtaler Martha Abelsen.

Rapporten og anbefalinger til langsigtede løsningsforslag for at styrke indsatsen for børn og unge forventes i den første halvdel af 2020.