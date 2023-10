Markus E. Olsen vil ikke følge model for oversættelse

Ritzaus Bureau Tirsdag, 03. oktober 2023 - 06:53

Markus E. Olsen (S), der er stedfortræder for Aki-Matilda Høegh-Dam (S) i Folketinget, vil tale grønlandsk ved Folketingets åbningsdebat på torsdag, og han kommer ikke til mundtligt at oversætte sine ord til dansk.

Det siger han tirsdag i forbindelse med Folketingets åbning.

I stedet vil han oversætte på skrift.

- Det gør jeg skriftligt, siger Markus E. Olsen.

Har fået ekstra taletid

Diskussionen om muligheden for at oversætte fra grønlandsk og færøsk har været i gang, siden Aki-Mathilda Høegh-Dam i maj holdt en tale på grønlandsk i Folketinget.

Folketingets Præsidium har undersøgt muligheden for at tilkøbe sig tolkning og gøre Folketinget klar til det. Vurderingen er, at det er for dyrt.

Derfor har løsningen været at give grønlandske og færøske politikere ekstra taletid i salen, så de kan oversætte fra modersmålet til dansk.

Men det vil Markus E. Olsen, der er fra partiet Siumut, ikke.

Ritzau nåede ikke at stille yderligere opfølgende spørgsmål, før han gik ind i Christiansborgs Slotskirke tirsdag.

- Tager dobbelt så lang tid

Men tidligere har han sagt, at der kan gå væsentlige pointer tabt, hvis han selv skal oversætte til dansk.

- Når man er dobbeltsproget, så tager det dobbelt så lang tid at oversætte til dansk og pointer kan gå tabt, sagde han tidligere i september.

Han tilføjede desuden, at der ikke er tid nok til at oversætte det hele til dansk.

Søren Gade (V), formand for Folketinget, har tidligere sagt til DR, at Folketinget ville skulle bygges om for omkring 40 millioner, hvis en tolkeløsning skulle landes.

Aaja Chemnitz, som er folketingsmedlem i det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit, vil tale dansk, men bruge grønlandske begreber.

Folketingsmedlem i det færøske parti Javnaðarflokkurin Sjúrður Skaale har rost ordningen og sagt, at den kunne han godt finde på at benytte sig af.