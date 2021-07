Mangles: Personer der skal vaccineres

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 25. juli 2021 - 15:31

I dag er store vaccinedag i Nuuk.

På grund af stor tilslutning til vaccinen torsdag, har sundhedsvæsenet arrangeret en vaccinationsevent i dag i Inussivik, hvor der er afsat 3000 vacciner til dagen.

Men der mangler nogen. De personer, som nu får mulighed for at modtage deres første stik eller blive fuldvaccineret, mangles netop nu.

LÆS OGSÅ: Stor vrede over vaccinekaos i Nuuk

Cheflæge ved Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Berit Handberg fortæller, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen kø ved Inussivik, og folk tropper op enkeltvis.

- I dag, på nuværende tidspunkt, har 1.600 borgere modtaget et stik, siger hun.

Kom og bliv stikket

Vaccinationspersonalet i Nuuk kommer nu med en opfordring til alle, der er fyldt 16 år og som endnu ikke har fået et stik til at komme til Inussivik og får vaccinen. Samtidig opfordres alle i Nuuk, der har fået første stik før den 26. juni, til at møde op og får deres andet stik.

- Kom og får stikket. Der er ingen kødannelser lige nu, siger cheflæge ved Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Berit Handberg til Sermitsiaq.AG.

Berit Handberg oplyser, at vaccinationsstedet holdes åbent til tidligst klokken 18.00 i dag.

Cheflægen understreger, at der ikke er risiko for, at vacciner går til spilde, hvis de alle ikke bliver brugt i dag. Vaccinen fra Moderna kan tåle at blive lagt i køleskabet og blive brugt på et senere tidspunkt.