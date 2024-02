Mand tiltalt for 14 forsøg på manddrab

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 27. februar 2024 - 09:35

Anklagemyndigeheden har nu rejst tiltale mod en 21-årig mand i en sag, hvor manden blandt andet er tiltalt for at have skudt mod en helikopter 22. marts sidste år.

Politiet tiltaler manden for at forsøge at slå 14 mennesker ihjel.

- Den pågældende dag afgav manden således adskillige skud med riffel mod tilfældige personer i byen samt mod en helikopter med passagerer, der var ved at lande ved heliporten i Narsaq.

- To personer blev ramt af skuddene, mens tre andre personer pådrog sig skader fra mandens skud, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser videre, at manden desuden er tiltalt for blandt andet brandstiftelse, et forhold om vold samt trusler på livet mod en forbipasserende person.

Retssagen mod den 21-årige mand er berammet til at foregå fra den 18. til den 22. marts 2024. Grundet særlige omstændigheder vil sagen blive ført ved Retten i Aarhus.

Den 21-årige blev anholdt den 22. marts 2023 i Narsaq og har siden været i politiets varetægt.