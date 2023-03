Skudoffer fra Narsaq: Jeg nåede ikke at blive bange

Merete Lindstrøm Fredag, 24. marts 2023 - 17:45

Jan Hansen er en af de to personer der onsdag blev ramt af et skud, da en 20-årige gerningsmand åbnede ild mod flere tilfældige bygninger og mennesker i Narsaq med en riffel.

En oplevelse som passagerer, vidner og piloter alle har oplevet forskelligt, fortæller han.

Jan Hansen når ikke rigtigt selv at blive bange, mens han befinder sig midt i situationen, og chokket er fortsat udeblevet, siger han fra en hospitalsseng i Nuuk fredag eftermiddag.

- Vi er lige landet, da der lyder sådan en pift-agtig lyd og så ser jeg blod på pilotens ansigt, fordi han er blevet ramt af stykker fra instrumentbrættet.

Troede helikopteren kortsluttede

Jan Hansen har forinden ventet nogle dage i Narsarsuaq på at komme hjem til Narsaq på grund af teknik på helikopteren, så tankerne, der flyver igennem hans hoved, da det sker, har intet med skud at gøre.

- Jeg tror bare, instrumenterne er ved at kortslutte, og jeg når ikke at blive bange der. Det havde jeg nok været, hvis jeg vidste at nogen skød på os.

Jan Hansen fortæller, at den ene pilot kommer ud af helikopteren og åbner døren for passagerene, som sammen springer ud af helikopteren og løber væk derfra.

Opdager han er blevet skudt

Jan Hansen selv løber op ad bakken og når ifølge ham selv 30-50 meter væk fra helikopteren, før han mærker en voldsom smerte i bagdelen.

- Jeg tror på det tidspunkt stadig, at det er stykker fra flyet, der eksploderer, som rammer mig. Men da jeg kravler ind bag et skur for at hvile mit ben på grund af voldsomme smerter, kigger jeg tilbage mod helikopteren og så ser jeg manden, der står med en riffel i nærheden af helikopteren.

Det ændrer situationen for Jan Hansen.

- Så er jeg godt klar over, at det er skud, jeg er ramt af. Jeg tænker egentligt ikke så meget. Jeg når stadig ikke at blive rigtigt bange.

Han har snakket med nogle af de andre passagerer og nogle af dem løb så hurtigt væk, at de slet ikke så manden med riflen.

Fløjet til Nuuk for at blive opereret

Jan Hansen kommer sammen med flere andre passagerer i en ambulance og kører væk fra stedet med en læge og en sygeplejerske, som også var med i helikopteren.

De næste dage står på operation i Nuuk.

- Jeg har en stor blodsamling i ballen og jeg har set et røntgenbillede, hvor man kan se omkring seks stykker fra projektilet i min balle, som jeg skal have fjernet.

Jan Hansen ved ikke helt, hvornår han kan regne med at komme hjem. Men det store chok fra den dramatiske hændelse er endnu ikke sat ind.

- Det har jeg ikke følt endnu, men det kan jo være det kommer senere.