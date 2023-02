Mand sigtet for ildspåsættelse og drab på 80-årig kvinde: Nægter sig skyldig

Mand sigtet for ildspåsættelse og drab på 80-årig kvinde:

Merete Lindstrøm Onsdag, 01. februar 2023 - 21:48

En mand i 30'erne er onsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre i Semersooq Kredsret i Nuuk. Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse onsdag aften.

Manden er sigtet for drab af en 80-årig kvinde og ildspåsættelse i en lejlighed i blok O på Ceresvej i Nuuk. Manden nægter sig skyldig, men retten har valgt at imødekomme anklagerens ønske om at tilbageholde manden i 72 timer

På grund af dørlukningen er det begrænset, hvad politiet kan fortælle om efterforskningen, og der er nedlagt navneforbud i sagen.

Vil fortsat gerne høre fra vidner

Grønlands Politi fortsætter nu efterforskningen.

- Vi skal have fulgt op på blandt andet henvendelser, videomateriale og spor fra gerningsstedet. Derudover er der assistance på vej fra Danmark, som skal foretage undersøgelser af gerningsstedet og obducere kvinden for at klarlægge dødsårsagen, udtaler politikommissær Julie Senderovitz Bendtsen, der er leder af efterforskningen på sagen.

Politiet har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt, men takker de borgere, der allerede har henvendt sig med oplysninger i sagen.

Politiet opfordrer fortsat borgere til at kontakte politiet, hvis de har informationer, der kan have interesse for sagen.

Politiet kan kontaktes på tlf. 70 14 48.