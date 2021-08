Mand skal i anstalt for mishandling og indespærring af pige

Thomas Munk Veirum Lørdag, 21. august 2021 - 09:19

I denne uge har Sermersooq kredsret behandlet en sag om mishandling og indespærring af en ung pige.

En 29-årig mand var tiltalt for af to omgange at have udsat pigen for grov vold samt frihedsberøvelse i omkring 11 timer. Da den første voldsepisode fandt sted, var pigen 16 år.

Begge overfald på kvinden fandt sted på en adresse i bydelen Nuussuaq i Nuuk, og den 29-årige var desuden tiltalt for yderligere et forhold om grov vold begået mod en mand.

Fredag blev manden kendt skyldig i alle anklager.

Kredsretten idømte gerningsmanden en foranstaltning på to år og ni måneders anstaltsanbringelse, og den 29-årige modtog dommen.

Tilfreds med hård foranstaltning

Ved udmålingen af foranstaltningen lagde retten ifølge politiet især vægt på, at pigen på gerningstidspunktet var mindreårig.

- Jeg er yderst tilfreds med dommens resultat, og at kredsretten har valgt at idømme gerningsmanden en foranstaltning efter anklagemyndighedens påstand.

- Jeg mener, at kredsrettens afgørelse tydeligt illustrerer, at vold og særligt mishandling af denne karakter mod mindreårige ikke accepteres og foranstaltes hårdt, udtaler mødende politianklager i kredsretten, politiassistent Aydin Pour i en pressemeddelelse.

Godtgørelse på 60.000 kroner

Den 29-årige nu dømte mand skal desuden betale en tortgodtgørelse til kvinden på 60.000 kroner.

I følge anklageskriftet er kvinden blevet udsat for grov mishandling, hvor den 29-årige blandt andet havde taget halsgreb på kvinden samt holdt hende for mund og næse, så hun mistede bevistheden.

Manden skulle også have slået kvinden i hovedet og på underlivet samt have trampet hende i ansigtet, så hun fik livstruende skader i form af en hjerneblødning. Kvinden pådrog sig også sprungne trommehinder, blå mærker, et brækket ribben og blødninger i det ene øje i forbindelse med det ene overfald.