Maliina Abelsen siger farvel til UNICEF

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 03. oktober 2023 - 07:41

Efter tre år i stillingen stopper Maliina Abelsen som programchef i Grønland for UNICEF.

Som leder af UNICEF's kontor i Grønland har Maliina Abelsen blandt andet været ansvarlig for NAKUUSA, som er et samarbejde mellem UNICEF Danmark og Naalakkersuisut, oplyser UNICEF i en pressemeddelelse:

- Vi har været utrolig glade for Maliinas store indsats og det fokus, hun er lykkedes med at sætte på børns rettigheder i Grønland.

- Jeg har stor forståelse for hendes ønske om blandt andet at fokusere på sine bestyrelsesposter og er taknemmelig for de gode år og det gode samarbejde, vi har haft i en vigtig tid med opbygning af et stærkt UNICEF-kontor i Grønland, udtaler Susanne Dahl, generalsekretær, UNICEF Danmark.

Programleder konstitueres

I forhold til bestyrelsesposter blev Maliina Abelsen i foråret 2022 udnævnt til bestyrelsesformand i den selvstyreejede fiskerigigant Royal Greenland, og hun er også medlem af Grønlandsbankens bestyrelse.

Hun kalder det et privilegie at have været med til at sætte fokus på børns rettigheder:

- Børns tryghed her i landet er nøglen til et bæredygtigt samfund. Kontoret står stærkt i dag, og derfor kan stafetten også gives trygt videre, udtaler Maliina Abelsen.

Nuværende programleder Aviaaja Barlach Pregaard konstitueres pr. 1. november som leder af UNICEF Danmarks kontor i Nuuk, der har fem medarbejdere.

Maliina Abelsen afløste i sin tid Sara Olsvig på posten som programchef.