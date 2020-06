Abelsen skal afløse Olsvig

Thomas Munk Veirum Torsdag, 04. juni 2020 - 11:03

10. august tiltræder 44-årige Maliina Abelsen som ny programchef for UNICEF i Grønland. Det sker i forbindelse med, at den nuværende programchef Sara Olsvig skal i gang med et Ph.D. projekt.

Det oplyser UNICEF.

Maliina Abelsen stoppede i oktober sidste år som kommercieldirektør i Air Greenland. Hun er tidligere politiker som medlem af Inuit Ataqatigiit, og hun har blandt andet været medlem af Naalakkersuisuit som naalakkersuisoq for sociale anliggender:

- I Grønland har vi oplevet en øget opmærksomhed på børns stemme og rettigheder, men der er fortsat et godt stykke vej at gå. Jeg ser meget frem til at videreudvikle UNICEFs indsats i Grønland i form af partnerskaber, projekter og oplysning, udtaler Maliina Abelsen.

Skal fortsætte arbejdet med rettighedsskoler

Generalsekretær i UNICEF, Karen Hækkerup, er glad for ansættelsen af Maliina Abelsen:

- Udover at være tidligere minister for sociale anliggender har Maliina dyb indsigt i, hvordan hele samfundet kan være med til at tage ansvar for grønlandske børn – noget vi har stort fokus på lige nu, udtaler Karen Hækkerup.

Maliina Abelsen skal blandt andet arbejde videre med at få etableret såkaldte rettighedsskoler rundt om i Grønland, hvor børn kan lære om deres rettigheder. Hun skal også fortsætte UNICEF´s indsats i samarbejde med Selvstyret gennem NAKUUSA:

- Jeg ser frem til yderligere at styrke UNICEFs arbejde omkring børns rettigheder i Grønland. At vores børn generelt udvikler sig sundt fysisk og psykisk, er en klar forudsætning for en stærk bæredygtig udvikling, udtaler Maliina Abelsen.