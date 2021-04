Lydfil om kina og Huawei frigives

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 09. april 2021 - 07:47

En meget omtalt lydfil, som satte Færøerne i centrum for storpolitik og stormagternes pres overfor andre, kan nu afspilles.



Den 2. december 2019 skulle lydfilen afspilles i Færøernes i tv-nyhederne i Kringvarp Føroya, og på lydfilen kunne man høre en embedsmand give en landsstyremand briefing om Kinas ageren på et møde med lagmanden. 22 minutter før udsendelsen blev der nedlagt et fogedforbud.

I 15 måneder har fogedforbuddet været gældende, og kun to dage før sagen skulle behandles i retten, valgte landsstyret at trække fogedforbuddet tilbage.



- Jeg havde gerne ville afprøve sagen i retten, så man kunne finde ud af, hvornår man kan nedlægge et fogedforbud. Det virkede alt for nemt i dette tilfælde. Det har begrænset vores frihed til at fortælle de historier, som har betydning for alle færinger, siger nyhedschef Georg L. Petersen, Kringvarp Føroya.

Fogedforbuddet brudt for længst

Kort tid efter, at Miljø- og Erhvervsstyrelsen på Færøerne fik nedlagt et fogedforbud mod Kringvarp Føroya, kunne Berlingske Tidende afsløre alt indholdet i avisen.



Jógvan Elias Winther Poulsen, advokat for Miljø- og Erhvervsstyrelsen, siger til Kringvarp Føroya, at i realiteten havde forbuddet ikke noget formål efterfølgende.



Han siger, at Miljø- og Erhvervsstyrelsen dog ikke har haft behov for at skynde sig i denne sag. Spørgsmålet er, om styrelsen har trukket sagen tilbage, fordi de er bange for at tabe den.



- Det er et hypotetisk spørgsmål, siger Jógvan Elias Winther Poulsen til Kringvarp Føroya.

Kinesisk ambassadør lægger pres på lagmanden

Sagen er den, at landsstyremanden for miljø og erhverv, Helgi Abrahamsen, skulle interviewes til færøsk tv. Han får mikrofon på, men lige inden interviewet starter, bliver han hevet til side af departementschefen, Herálvur Joensen.



Departementschefen briefer landsstyremanden om indholdet af mødet mellem den kinesiske ambassadør Feng Tie og lagmand Bárður á Steig Nielsen og landsstyremanden for finans, Jørgen Niclassen, som har Føroya Tele under sig.



Der blev omtalt en frihandelsaftale og hvilken 5G-udbyder Færøerne bør vælge. Herálvur Joensen fortæller Helgi Abrahamsen, hvad den kinesiske ambassadør havde sagt.



- Hvis Føroya Tele laver en aftale med Huawei, så står alle døre åbne med Kina. Men Bárður havde sagt kategorisk, at det kan vi ikke, og vil aldrig blande os i, refererer Herálvur Joensen i lydfilen.



Og han fortsætter.



- Jeg forstår, at når den kinesiske ambassadør rundede af, så havde han sagt; hvis det ikke bliver dette her, så bliver der heller ikke nogen handelsaftale.

Danmark involveret

Departementschefen refererer også til, at den danske regering har været indover.



- Samtidig har jeg forstået fra udenrigstjenesten, at forsvarsministeriet og muligvis også statsministeriet giver til kende, at det nok ville være bedst om I ikke valgte kineserne.



På lydfilen, som varer et minut og 18 sekunder, hører man kun Helgi Abrahamsen tage imod informationen og ikke kommentere den yderligere.



Hverken Helgi Abrahamsen eller lagmanden Bárður á Steig Nielsen har villet kommentere sagen yderligere siden landsstyret ophævede fogedforbuddet.