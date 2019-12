Det ved vi om Huawei-sagen på Færøerne

Ritzau Onsdag, 11. december 2019 - 09:44

Et pludseligt fogedforbud mod et program på færøsk tv har startet en større sag om, hvorvidt Færøerne blev udsat for et kinesisk pres for at vælge kinesiske Huawei til at opføre 5G-mobilnet.

Det har fået Folketinget til at reagere. Få et overblik over sagen her:

* I sidste uge nedlagde en færøsk dommer pludselig fogedforbud mod, at tv-stationen Kringvarp Føroya sendte et tv-klip. Forbuddet kom 22 minutter før, klippet skulle sendes.

Tv-journalisterne var kommet i besiddelse af en lydoptagelse, som refererede indholdet af et fortroligt møde mellem den færøske lagmand, Bárdur Nielsen, og den kinesiske ambassadør Feng Tie 11. november i år.

* Mandag fastholdt det færøske landsstyre fogedforbuddet med argumentet om, at klippet kunne skade landets udenrigspolitiske interesser.

Det kom mandag også frem, at samtalen handlede om Huawei som mulig leverandør til 5G-net i Færøerne og handelsforbindelserne mellem landene.

* Tirsdag efter middag understregede statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen, at Færøernes valg af teleudbyder er helt deres eget, da området er hjemtaget til hjemmestyret.

* Tirsdag sent om eftermiddagen fortalte Berlingske, at klippet viste, at Kinas ambassadør lavede en direkte kobling mellem valget af Huawei og en handelsaftale mellem de to lande.

Hvis det færøske teleselskab Føroya Tele valgte det kinesiske selskab Huawei som leverandør af 5G -netværk, kunne Kina og Færøerne indgå en frihandelsaftale. Hvis ikke, kunne Færøerne glemme alt om en aftale.

Det kinesiske krav er ifølge Berlingske blevet fremsat for Færøernes udenrigsminister, finansminister og lagmand.

Berlingske skrev også, at Danmark skulle have lagt pres på Færøerne for at fravælge Huawei.

Flere lande, blandt andre USA og Storbritannien, har advaret mod Huawei, da det frygtes, at selskabet vil bruge sine produkter til at spionere for Kina.

* Onsdag morgen afviser Udenrigsministeriet, at det skulle have lagt pres på Færøerne.

Udenrigsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at det ikke er korrekt, som det fremgår af pressen, "at det danske udenrigsministerium har nævnt for landsstyret, at det ifølge Forsvarsministeriet ville være bedst ikke at vælge Huawei som leverandør af 5G -netværk".

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger:

- Som udenrigsminister vil jeg slå fast, at det er afgørende, at udenrigspolitik er baseret på, at både vi og vores samarbejdspartnere udviser gensidig respekt og følger de internationale spilleregler.

* Sagen har fået flere danske politikere til at kommentere, at Kina øjensynligt har betinget sig et valg af Huawei for at lave en handelsaftale.

Søren Espersen (DF):

- Det er en gedigen skandale, som kommer til at køre i hele verden. Det er første gang, at vi får et klokkeklart bevis på, at den kinesiske stat og Huawei er ét fedt.

- Nu er det bevist én gang for alle - man skal holde sig væk fra det selskab.

Michael Aastrup Jensen (V):

- Det er jo ren afpresning. Det er en voldsom trussel at komme med. Det er handelskonsekvenser, der betyder meget for Færøerne.

- Kinas ambassadør bekræfter med sine direkte trusler mod Færøerne alle mistankerne om Huaweis alt for tætte forbindelser med staten. Jeg har bedt om en orientering om hele sagen på Udenrigspolitisk Nævns møde på torsdag. Kongeriget skal aldrig bøje sig for Kinas trusler!

Karsten Hønge (SF):

- Det er voldsomt at opleve en stormagt lave den slags pression over for en mindre nation. Det er min første reaktion. Det er godt, at det bliver afsløret, så vi kan se, hvilke metoder kineserne bruger.

Rasmus Jarlov (K):

- Hvis vi giver efter for den slags, vænner kineserne sig hurtigt til at bestemme. Det skal bremses i opløbet, og den danske udenrigsminister må på banen. Det er sikkerhedspolitik. Ikke et indre færøsk anliggende.