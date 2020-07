Luksus-hytteby vil koste 50 til 60 mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 07. juli 2020 - 10:35

Projektet, der består af 50 hytter plus servicebygninger og stor restaurant/reception, og som kommer til at ligge med udsigt over isfjorden for enden af Godthåbsfjorden, blev positivt modtaget af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq i torsdags, så det nu kan komme i høring, før den endelige politiske beslutning bliver taget.

LÆS OGSÅ: Stor luksus-hytteby på vej i Kapisillit

- Nu skal vi i gang med en høringsfase, og de input, der måtte komme, skal vi have indarbejdet i projektet, forklarer en af initiativtagerne, Jørgen Sølvsten Nielsen, der er direktør i Topas Explorer Group, som ejer halvdelen af World of Greenland. Den anden halvdel ejes af Grønlands Rejsebureau, der er ejet af Air Greenland.

World of Greenland har stor erfaring med at etablere hyttebyer nær Ilulissat, på Diskoøen og i Sydgrønland. Så det var helt naturligt for World of Greenland at gå i gang med isfjordsprojektet nær Nuuk.

Tidsplan for Nuuk Icefjord Lodge-projektet World of Greenland

- Vi har naturligvis opbygget en stor erfaring og ved, hvordan vi skal realisere projektet, siger Jørgen Sølvsten Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Det handler ikke alene om at få hytterne bygget på en bæredygtig måde, men så sandelig også om at drifte en sådan hytteby så skånsomt som overhovedet muligt i forhold til det unikke og smukke naturområde.

Investering på 50-60 mio. kr.

Der er tale om en investering i størrelsesordenen 50 til 60 millioner kroner, afslører han.

Jørgen Sølvsten Nielsen fortæller, at de nok selv vil stå for styringen af byggeriet af de mange hytter og bygninger.

- Der er jo ikke så mange entreprenører, der ved, hvordan man gebærder sig i ødemarken, forklarer Topas-direktøren, der forsikrer, at det naturligvis vil være lokale håndværkere fra Nuuk, som skal stå for den praktiske del, mens lokale bygdeborgere fra Kapisillit kan se frem arbejde, når det gælder logistiske opgaver.

Når høringsprocessen er slut, og den endelige politiske godkendelse foreligger, vil næste skridt være at lave en langt mere detaljeret byggeplan med arkitekttegninger og yderligere specifikationer, der skal matche de bæredygtighedskrav som World of Greenland ønsker at efterleve.

Målgruppen er de købestærke

Målgruppen vil der ikke herske tvivl om: det er de købestærke udenlandske turister, der ikke skeler til pengepungen, men derimod mod det unikke.

- Det er imidlertid spændende at opleve, at vi i år på grund af coronasituationen faktisk har fået en del grønlandske bookinger til vore lodges. Vi har jo stort set mistet alle vore udenlandske bookinger, så det er dejligt, at det er muligt at tiltrække lokalbefolkningen til vore destinationer her i Grønland, siger Jørgen Sølvsten Nielsen.