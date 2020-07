Stor luksus-hytteby på vej i Kapisillit

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 06. juli 2020 - 07:50

OBS: Artikel præciseret kl. 11.45, mht at der nu forestår en høringsfase på seks uger, før den endelige politiske stillingtagen træffes, red.

Det er turistvirksomheden World of Greenland, der står bag de ambitiøse planer om at skabe ”Nuuk Icefiord Lodge”. Hidtil har virksomheden opereret i Ilussat og formåede sidste år at levere et overskud på 2,4 millioner kroner.

Kommunalbestyrelsen i hovedstadskommunen behandlede ansøgningen under et lukket punkt, og samtlige partier kunne tilslutte sig planerne, der vil løfte Nuuks muligheder for at tiltrække de eftertragtede adventure-turister, der typisk går efter det unikke uden skelen til prisen.

Med den positive politiske indstilling til projektet skal det nu i en seks uger lang høring, hvorefter den endelige politiske beslutning træffes.

World of Greenland er ejet af Ilulissat Travel A/S, datterselskab af Topas Explorer Group, og Grønlands Rejsebureau, datterselskab af Air Greenland.

Den nye hytteby, der skal placeres rundt om en fjeldtop, hvor der er udsigt til isfjorden i Godthåbsfjorden, ventes at stå klar til ibrugtagning i 4. kvartal 2023, hvor den nye atlantlufthavn i Nuuk også skulle være færdig.

Her skal ”Nuuk Icefiord Lodge” ligge set i forhold til Kapisillit World of Greenland

World of Greenland har stor erfaring med hytter i imponerende naturområder i Diskobugten og står blandt andet bag Ilimanaq Lodge, Glacier Lodge Eqi og Iglo Lodge. Og det er med inspiration fra disse hytte-byer, at man vil opføre 40 komforthytter på cirka 36 kvm og med en cirka 9 kvm terasse. Desuden 10 poolhytter på 41 kvm og cirka 14 kvm terasse med pool.

- Alle bygninger skal opføres i certificerede bæredygtige materialer, primært træ, beklædes med ubehandlet træbrædder og med solceller i mat materiale, der kan forsyne den enkelte hytte med strøm. De enkelte hytter forbindes af et system af gangbroer, hvori der indlægges LED-lys af sikkerhedsgrunde, fremgår det af sagsfremstilling til byrådspolitikerne.

Arkitektur med afsæt i tørvehytten

- Transport til lodgen vil foregå med hurtigtgående Targaer fra Nuuk, el-drevne ATV’er og snescootere fra landgang til lodge og evt. helikopter i særlige tilfælde. Der vil blive indgået samarbejde med lokale charterbådsoperatører, til besejling af gæsterne, oplyses det.

I ansøgningen fra World of Greenland bliver der lagt vægt på, at opførelsen skal bygge på bæredygtighed og helårs luksus vildmarkscamp, der placeres ved isfjorden bag Kapisillit.

- Den arkitektoniske udformning af hytterne tager afsæt i den traditionelle grønlandske tørvehytte, men åbner sig op mod isfjordens landskab med store glaspartier. For at undgå indkigsgener hytterne imellem, er de placeret forskudt, så landskabets storhed er i fokus for den enkelte besøgende, bliver det forklaret i indstillingen til politikerne.

Projektet skal nu i en seks ugers offentlig høring.